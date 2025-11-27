Жителя Девяткино задержали за поножовщину с участием иностранца на складе

Полиция задержала 42-летнего жителя Девяткино по подозрению в нанесении ножевого ранения грузчику на складе в поселке Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 26 ноября на складе на Шоссейной улице. По данным полиции, во время разгрузки товара между работниками произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил ножом 23-летнего грузчика — гражданина одного из центральноазиатских государств. Пострадавший был госпитализирован с ранением живота.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Артемий Чулков