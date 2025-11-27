Директор «КРЦ-Прикамье» ушел после восьми лет работы в должности

В контролируемом краевыми властями ОАО «КРЦ-Прикамье» сменился руководитель. Сергей Егошин, возглавлявший общество летом 2017 года, покинул занимаемую должность. По данным «Ъ-Прикамье», новым руководителем общества стала Светлана Горбунова, ранее она осуществляла деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Как говорят знакомые с ситуацией источники, кадровые перестановки произошли по решению акционеров «КРЦ-Прикамье». Задачей нового директора будет сохранение действующих контрактов, в том числе и с основным заказчиком — АО «ПРО ТКО».

«КРЦ-Прикамье» оказывает биллинговые услуги: принимает средства населения за коммунальные услуги, а также распределяет деньги между ресурсоснабжающими организациями. Компания подконтрольна АО «Корпорация развития Пермского края».