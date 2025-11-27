ВТБ: самозапреты спасают клиентов от потерь на 300 млн рублей ежемесячно

ВТБ оценил эффективность механизма самозапрета на потребительские кредиты: ежемесячно новый сервис помогает клиентам сохранять около 300 млн рублей, блокируя нежелательные займы и снижая риски мошенничества. По состоянию на начало декабря инструментом воспользовались около 5% заемщиков, обратившихся за кредитами. По прогнозам банка, в следующем году показатель сохранится на этом же уровне. Об этом в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» сообщил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Механизм самозапрета, введенный с 1 марта 2025 года, позволяет россиянам самостоятельно ограничивать выдачу новых потребительских кредитов дистанционно через портал Госуслуги или в МФЦ. Запрет не распространяется на ипотечные, автокредиты и образовательные займы. Информация о введенных ограничениях отражается в кредитной истории и сохраняется до непосредственной отмены самим заемщиком.

«Современные механизмы защиты клиентов становятся все более продуманными и эффективными. Они помогают не только обезопасить деньги от мошеннических схем, но и предотвратить необдуманные и спонтанные решения. Интерес к самозапретам отражает повышение финансовой грамотности и ответственности населения и позволяет снижать риски, блокируя потенциально опасные займы уже на этапе рассмотрения заявок», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин.

В начале сентября ВТБ запустил собственный сервис самоограничений, который расширил возможности государственных платформ. Запреты можно установить на дистанционное оформление потребительских кредитов, автокредитов наличными и на досрочное снятие денег со вклада. Для снятия ограничений потребуется личное обращение клиента в офис банка.

С 1 сентября заработал дополнительный инструмент защиты – «период охлаждения». Для кредитов на сумму от 50 до 200 тыс. рублей выдача средств откладывается минимум на 4 часа после подписания договора, а по суммам свыше 200 тысяч – на 48 часов. В это время клиент может отказаться от кредита и остановить оформление, если кредит пытаются взять мошенники. По статистике банка, доля отказов в этот период не превышает 3%. При этом в офисах этот показатель ниже, чем при онлайн-оформлении, а от займов до 200 тыс. рублей отказываются реже, чем на б0льшие суммы.

Кроме того, с 2017 года существует возможность установки самозапрета на сделки с недвижимостью без личного присутствия через Росреестр или Госуслуги. Это помогает особенно пожилым и находящимся вдали от места жительства собственникам предотвратить неправомерное распоряжение имуществом.