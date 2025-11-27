Самарская ракета-носитель «Союз» взлетела с Байконура с экипажем космонавтов

Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» успешно стартовала с космодрома Байконур 27 ноября в 12:27 по московскому времени. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-центр ОАО "РКК "Энергия" Фото: Пресс-центр ОАО "РКК "Энергия"

Новый экипаж отправился к Международной космической станции (МКС) для участия в 74-й экспедиции. В состав команды вошли командир Сергей Кудь-Сверчков, для которого это второй полет, а также Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс, для обоих это первый космический опыт.

На борту «Союза МС-28» более 125 кг грузов, включая оборудование для научных исследований. Среди них: комплекс с нейросетью GigaChat, который будет помогать космонавтам вести дневники и готовить отчеты. Также на МКС отправился шеврон, созданный по эскизу Ирины Киян, победительницы конкурса «Народный шеврон».

Георгий Портнов