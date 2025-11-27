Бывший прикамский чиновник покинул должность директора собственной компании

Бизнесмен Михаил Носов ушел с должности директора АО «СЗН-Заказчик». Соответствующие данные в ЕГРЮЛ были внесены 24 ноября. Новым руководителем общества стал Антон Поезжаев. Господин Носов при этом остался единственным владельцем «СЗН-Заказчик». Он является также совладельцем еще в восьми компаниях, которые работают в сфере строительства, управления имуществом, производства стройматериалов. Часть этих юрлиц владеет крупными земельными активами. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «СЗН-Заказчик» от продаж в прошлом году составила почти 444 млн руб, чистая прибыль — 2,33 млн руб., чистые активы оцениваются в 74,6 млн руб.

Бывший руководитель «Пермагростройзаказчика» Михаил Носов ранее работал в департаменте АПК регионального правительства, когда премьером был Николай Бухвалов. После этого он сосредоточился на бизнес-проектах.