Казань в 2026 году примет заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ

Следующее заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности пройдет в июне 2026 года в Казани. Об этом сообщили в МИД России.

С 1 января 2026 года функции председателя в ОДКБ перейдут к Российской Федерации.

Сегодня в Бишкеке под председательством Киргизии прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. От России в нем принял участие замглавы МИД Александр Панкин.

Анар Зейналов