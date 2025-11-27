Россия поменяет посла в Непале

Президент России Владимир Путин указом освободил от должности посла РФ в Непале Алексея Новикова. Он занимал эту должность с августа 2019 года.

Пресс-секретарь российского посольства в Непале Александр Ивашев заявил «Ъ», что решение о завершении дипломатической миссии Алексея Новикова было принято еще до осенних протестов в Катманду и связано с его пенсионным возрастом.

Алексею Новикову 65 лет. Дипломатическую карьеру он начал в 1987 году. В СССР он работал в посольстве страны в Непале, а в 1990-е — в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке. Позже он работал в Департаменте кадров МИД России, а с 2010 по 2015-й был генконсулом России в Индии. В 2021 году его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и «многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

Лусине Баласян