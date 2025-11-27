Магнитогорск попал в топ-20 российских городов по качеству жизни

Магнитогорск занял 18-е место среди городов России по качеству жизни в 2025 году. Рейтинг представил Финансовый университет при правительстве РФ.

По сравнению с 2024 годом Магнитогорск поднялся на 11 позиций. Город получил 63,4 балла из 100. Индекс качества жизни рассчитывается по уровню материального благополучия населения, доступности недвижимости, состоянию экологической среды в городе. Эти три критерия имеют повышенный весовой коэффициент. Исследователи также оценивают качество медобслуживания, работу вузов и ссузов, доступность культурных ценностей и возможности самореализации, состояние дорожного хозяйства, работу ЖКХ и городских властей, условия ведения бизнеса, распространенность деструктивного поведения и конфликтность общественных отношений.

Рейтинг показал, что в Магнитогорске мало жалоб на медицинское обслуживание и недовольных состоянием дорог и работой общественного транспорта. Также зафиксирована высокая удовлетворенность работой школ, колледжей и вузов. Город находится в числе лидеров по условиям для ведения бизнеса, качеству содержания жилого фонда и благоустройства. Этому, как отмечают в пресс-службе градообразующего предприятия ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», способствует комплексный подход компании к развитию муниципалитета. Например, за последние 10 лет компания направила на улучшение экологической ситуации 110 млрд руб., а председатель совета директоров Виктор Рашников стал инвестором городского курорта «Притяжение».

Челябинск не попал в число городов с высоким качеством жизни по версии Финуниверситета. Региональный центр получил 57,5 балла, что соответствует 48-му месту и квалифицируется исследователями как «город с достаточно высоким качеством жизни». Главными проблемами муниципалитета эксперты назвали работу предприятий ЖКХ, экологию, условия ведения бизнеса, отток населения и доступность жилья. За год Челябинск потерял одну позицию и 3,8 балла.

Виталина Ярховска