На уфимском проспекте Дружбы народов вырубят ели из-за короеда

«Горзеленхоз» Уфы вынужден будет вырубить сибирскую ель вдоль проспекта Дружбы народов из-за заболевания деревьев короедом-типографом, передает телеканал UTV со ссылкой на главного лесничего учреждения Максима Щербакова.

По его словам, под вырубку пойдет 1,7 га насаждений. «Было тщательно произведено обследование уже новых деревьев, старых, и было отмечено, что у нас в коре появились ходы внедрения вредителей. И, соответственно, на сухостойных уже деревьях при отделении коры, там у нас буровая мука»,— цитирует специалиста телеканал.

Исполняющая обязанности директора филиала Рослесинфорга заявила, что удаление деревьев является «единственным способом борьбы с короедом-типографом» (цитата по пресс-службе мэрии Уфы).

Вырубка запланирована на зиму, новые саженцы будут высажены весной и осенью.

Идэль Гумеров