Денис Паслер и двое его предшественников стали почетными гражданами Оренбуржья

Глава Оренбургской области Евгений Солнцев присвоил звания «Почетный гражданин Оренбургской области» трем бывшим губернаторам: Юрию Бергу, Владимиру Елагину и Денису Паслеру. Решение принято за их вклад в развитие региона.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Указ опубликован на портале нормативных правовых актов Оренбургской области. Валерий Елагин, в настоящее время проживающий в Москве, руководил регионом с 1991 по 1999 год. Юрий Берг с 2005 по 2010 год был главой Орска, а с 2010 по 2019 год возглавлял Оренбуржье. Его преемником стал Денис Паслер, руководивший регионом до марта 2025 года. В настоящее время он занимает должность губернатора Свердловской области.

Экс-губернаторам будет выплачена единовременная денежная премия в размере 30 тыс. руб.

Андрей Сазонов