Число приостановок на шахтах в Кузбассе выросло вдвое

В период с 20 по 26 ноября сибирским управлением Ростехнадзора составлено 15 протоколов о временном запрете деятельности шахт в Кемеровской области. В сравнении с прошлой неделей показатель вырос в два раза — плюс восемь.

«Это даже не резкий рост, это обвал»,— написал в своем Telegram-канале помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль.

Среди угольных предприятий, столкнувшихся с приостановкой в работе, оказались ООО «Шахта Сибирская» (допущено травмирование работника), АО «Шахтоуправление "Талдинское-Южное"» (допущен несчастный случай со смертельным исходом), АО «СУЭК-Кузбасс» Шахтоуправление им. А. Д. Рубана ПЕ «Шахта им. 7 Ноября-Новая» (травмирование работника), АО «СУЭК-Кузбасс» «Шахта им. С. М. Кирова» (травмирование работника).

«И если бы не инспекторы Ростехнадзора, порядка 180 человек могли бы пострадать в результате потенциальных аварий, связанных со взрывами пыле-метановоздушной смеси»,— заключил господин Виль.

Михаил Кичанов