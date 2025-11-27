ФСБ задержала жителя Челябинской области за взлом банковских приложений

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали местного жителя, подозреваемого в создании и распространении вредоносной компьютерной программы (ч. 1 ст. 273 УК РФ). С ее помощью он получал доступ к личным данным пользователей банковских мобильных приложений, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Преступную деятельность 41-летнего южноуральца выявили в ноябре. По данным следствия, используя программу, предназначенную для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации и копирования содержащейся в Android-устройствах информации, житель региона получил неправомерный доступ к личным данным пользователей банковских приложений «с целью дальнейшего незаконного оборота их денежных средств». Кроме того, создавший вредоносную программу южноуралец организовал telegram-канал, где продавал свою разработку.

Уголовное дело по ст. 273 УК РФ возбудил и расследует следственный орган УФСБ. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.