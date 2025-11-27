В Самарской области на 500 тысяч рублей оштрафовали УК за ненадлежащее содержание МКД
На территории Самарской области управляющим компаниям выписаны штрафы за ненадлежащее выполнение обязанностей по содержанию МКД. Общая сумма штрафов составила 500 тыс. руб., сообщает государственная жилищная инспекция региона.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
По 12 делам вынесены предупреждения в качестве наказания, так как правонарушение было совершено впервые. В отношении двух директоров управляющих организаций в суд направлены материалы для назначения наказания в виде дисквалификации.