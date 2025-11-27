Пенсионерка попала под колеса автомобиля Mazda во дворе на улице Тельмана

Жительница Санкт-Петербурга в возрасте 70 лет попала в больницу после ДТП на территории двора дома на улице Тельмана. На нее накануне наехал автомобиль бренда Mazda, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

За рулем иномарки был 75-летний водитель. Пострадавшая следовала в попутном направлении с машиной. Пенсионерка получила серьезные травмы, в больницу она попала в тяжелом состоянии.

При проверке документов полицейские установили, что водительское удостоверение автомобилиста просрочено. За текущий год его десять раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД, в основном за превышение скорости.

По факту аварии проводится проверка. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Татьяна Титаева