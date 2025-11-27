Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Через Челябинскую область не пропустили фуру с 18 тоннами китайских мандаринов

В Челябинской области через российско-казахстанскую границу запретили ввоз 18 т китайских мандаринов. Причиной стали несоответствия в сопроводительных документах на продукцию, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Автомобиль с мандаринами досмотрели 27 ноября на автомобильном пункте пропуска «Бугристое» (Троицк). Товар везли из Казахстана в Москву. Инспекторы при проверке документов выявили, что информация о продукции не соответствует данным на маркировке с упаковок мандаринов.

Перевозчику назначили штраф, а продукцию направили обратно в Казахстан.

