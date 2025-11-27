Нижегородские депутаты отказались от поправки о штрафе за нарушения детей на СИМ

Нижегородское заксобрание 27 ноября 2025 года признало утратившим силу свое постановление о направлении в Госдуму инициативы о штрафах взрослым за нарушения их детей на самокатах. Решение о том, чтобы направить проект поправок в КоАП РФ, депутаты приняли в октябре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Председатель комитета заксобрания по транспорту Владимир Солдатенков напомнил, что депутаты хотели ввести в КоАП отдельные штрафы для родителей, чьи дети в возрасте до 16 лет нарушили правила дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности. Они предлагали административное наказание от 500 руб. до 3 тыс. руб.

Перед внесением законопроект направили в правительство РФ для предоставления отзыва, но он был отрицательным. В федеральном правительстве пояснили, что в 2025 году увеличены штрафы за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ). Если ранее они составляли от 100 до 500 руб., то теперь — от 500 до 2 тыс. руб. По этой статье могут штрафовать родителей в том числе и за то, что их дети не соблюдают ПДД.

Нижегородские депутаты в связи с этим вносить инициативу в Госдуму не стали. Они намерены оценить эффективность применения новой нормы и в случае необходимости вернуться к своему законопроекту.

Галина Шамберина