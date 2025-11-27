Гендиректора липецкой экономзоны заподозрили в мошенничестве

Грязинский горсуд Липецкой области по ходатайству местного УМВД избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий генеральному директору особой экономической зоны «Липецк» Александру Базаеву. Объединенная пресс-служба судебной системы региона сообщила, что его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) https://vk.com/sud48?from=groups&w=wall-217348212_3556.

Помимо господина Базаева аналогичная мера пресечения назначена генеральному директору дочерней компании экономзоны ООО «Индустриальные технологии» Антону Болгову, возглавлявшему в 2021–2024 годах управление строительства и архитектуры Липецкой области. Следствие считает, что в прошлом году подозреваемые заключили между ОЭЗ и ее «дочкой» фиктивный контракт на расчистку производственной площадки, демонтажные работы на которой были произведены ранее. Ущерб не раскрывается, в пресс-релизе суда указано лишь, что его размер превышает 1 млн руб.

В полиции официально не сообщали об уголовном деле. Согласно сообщению суда, в нем фигурируют еще двое топ-менеджеров ОЭЗ, которым мера пресечения еще не избиралась. Правительство Липецкой области после задержания топ-менеджеров экономзоны заявило, что площадка и находящиеся на ней предприятия работают в штатном режиме.

Сергей Толмачев, Воронеж