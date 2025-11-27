В Кировском районе Самары автомобилист напал на водителя мусоровоза

В Кировском районе Самары произошло нападение на водителя мусоровоза. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

В министерстве уточняют, что мусоровоз во время загрузки отходов временно затруднил проезд во дворе. Один из автомобилистов проследовал за спецтранспортом до следующей контейнерной площадки, где распылил в лицо водителю содержимое перцового баллончика.

На место происшествия прибыли экстренные службы. По факту нападения подано заявление в правоохранительные органы. Пострадавшему водителю оказана медицинская помощь, он находится на больничном.

В региональном минприроды отмечают, что обычно процесс погрузки мусора занимает от одной до пяти минут. Водители могут либо подождать это время, либо найти альтернативный путь объезда.

Руфия Кутляева