Тарифы на комуслуги в Башкирии на следующий год могут увеличиться на 10,7%

Правительство России утвердило степень индексации платы за коммунальные услуги на следующий год. Согласно распоряжению, с 1 января в Башкирии, как и в остальных регионах, тарифы в среднем увеличатся на 1,7%.

Второе увеличение запланировано на 1 октября — средняя индексация по стране составит 11,6%, однако в каждом регионе показатель будет отличаться. В Башкирии средняя стоимость жилищно-коммунальных услуг увеличится до 10,7%.

Среди регионов Приволжского федерального округа Башкирия по размеру планируемой индексации тарифов поделит седьмую-восьмую строчку вместе с Чувашией. В округе сильнее всего коммунальные ресурсы подорожают для жителей Пермского края (на 15%), меньше всего — для жителей Кировской области (на 8,9%).

Отдельные муниципалитеты Башкирии осенью смогут проиндексировать тарифы на другие значения, однако предельное отклонение от установленной кабмином величины индексации не может превышать 2,1%.

Идэль Гумеров