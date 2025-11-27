Уроки русского языка стал обязательными в школах КНДР

Изучение русского языка стало обязательным в школах КНДР. Он введен в программу с четвертого класса. Об этом сообщил глава Минприроды и сопредседатель международной правовой комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР Александр Козлов.

«В России на данный момент корейский язык изучают более трех тысяч школьников», — добавил господин Козлов (цитата по ТАСС).

Он также сообщил, что в 2026 году на базе северокорейского Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу планируется запуск Центра открытого образования на русском языке. Сейчас ведутся строительные работы.