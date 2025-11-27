Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура внесла представление из-за срыва сроков капремонта в Приморском районе

Прокурор Приморского района Санкт-Петербурга внес представление региональному Фонду капитального ремонта после выявленных нарушений при проведении работ на жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проверка показала, что подрядчик ООО «Инжстройкапитал», заключивший договор на капитальный ремонт, существенно нарушил сроки выполнения работ. При этом фонд не вел должную претензионную работу и не расторг договор с недобросовестной компанией.

Кроме того, региональный оператор не взыскал неустойку еще с двух подрядных организаций, также допустивших просрочку при выполнении ремонта. Внесенное прокурором представление находится на рассмотрении.

Артемий Чулков

