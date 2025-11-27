Жители Нижнекамска попросили создать онкодиспансер

Жители Нижнекамска просят создать филиал онкологического диспансера в городе. Число онкобольных в районе выросло с 7 тыс. до 8,5 тыс. человек, а количество смертей от рака в 2023 году составило около 530 случаев — на 18% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил депутат Альберт Ягудин, представивший коллективное обращение жителей на 16-м заседании Госсовета республики VII созыва.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам господина Ягудина, вопрос создания филиала онкодиспансера в Нижнекамске поднимается более 10 лет. Город является третьим по численности населения и вторым по промышленной значимости в Татарстане. Депутат отметил, что в промышленной зоне сосредоточены крупнейшие нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, которые производят выбросов больше, чем в других городах республики.

Господин Ягудин подчеркнул, что в Татарстане действуют три онкодиспансера: в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске. Нижнекамских пациентов направляют в Альметьевск из-за загруженности диспансера в Набережных Челнах. Расстояние до Альметьевска — 110 км, одна поездка туда и обратно обходится в 8 тыс. руб. при минимальной пенсии в республике 12 963 руб.

В Нижнекамске работает первичное онкологическое отделение. Депутат указал на нехватку медсестер и онкологов, недостаток оборудования и периодическую нехватку химиопрепаратов. Аппараты лучевой терапии находятся только в Казани и Набережных Челнах. В Челнах из двух аппаратов постоянно работает один, который часто ломается.

Альберт Ягудин попросил заложить в бюджет 2026 года создание филиала онкодиспансера. Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин отметил, что обсудит вопрос с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и правительством республики.

Анар Зейналов