Долг «Альфастроя» перед челябинским минстроем вырос на 30 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области включил в реестр требований кредиторов ООО «Альфастрой» экс-депутата гордумы Челябинска Олега Иванова задолженность перед министерством строительства и инфраструктуры региона в сумме почти 30 млн руб. Резолютивная часть определения опубликована в картотеке арбитражных дел. Общая сумма требований министерства, включенных в реестр должника, превысила 216 млн руб.

На этой неделе суд признал требование ведомства к «Альфастрою» в размере 25,7 млн руб. основного долга, 3,1 млн руб. неустойки и 1 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами. Задолженность включена в третью очередь реестра кредиторов с отдельным учетом требования в части финансовых санкций как подлежащих удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и процентов. В заявлении минстрой указал на задолженность в размере 37,7 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», долг в виде неотработанного аванса образовался по контракту на строительство нового корпуса Областной клинической психоневрологической больницы №1. Договор стоимостью 85,7 млн руб. был заключен в декабре 2019 года и расторгнут минстроем региона в ноябре 2021-го.

Ранее суд включил в реестр кредиторов «Альфастроя» требования министерства на сумму 186,8 млн руб. Это задолженность еще по трем госконтрактам.

ООО «Альфастрой», ранее строившее крупные социальные объекты в Челябинске, находится в процессе конкурсного производства с декабря 2023 года. Общая сумма требований кредиторов — около 1 млрд руб. Более 800 млн компания задолжала Федеральной налоговой службе. Владелец «Альфастроя» Олег Иванов с июня 2023 года находится в следственном изоляторе по обвинению в уклонении от уплаты налогов, преднамеренном банкротстве и других экономических преступлениях.

В июле этого года суд привлек Олега Иванова и его бывшую супругу, экс-депутата законодательного собрания региона Татьяну Завгороднюю к субсидиарной ответственности по долгам «Альфастроя».