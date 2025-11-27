Альфа-Банк представил бизнес-сообществу Удмуртии новый сервис «Альфа-Босс»

Альфа-Банк на вечернем банкете представил топ-менеджерам и владельцам компаний Удмуртии новый сервис «Альфа-Босс». Участники мероприятия не только продегустировали блюда высокой кухни и премиальные винные коллекции, но и ознакомились с передовыми деловыми идеи, способными перевести взаимодействие бизнеса и банка на новый уровень.

«Альфа-Босс» — специальный цифровой сервис в мобильном приложении «Альфа-Бизнес», который банк позиционирует как «пульт управления» для руководителей среднего и крупного бизнеса.

Запрос рынка и фокус на руководителей

«Создание сервиса “Альфа-Босс” — это не просто внутренняя инициатива банка, а закономерный ответ на конкретные запросы наших корпоративных клиентов. Прежде всего, мы ориентировались на топ-менеджмент и собственников компаний из сегментов среднего и крупного бизнеса. Их ключевые ожидания можно сформулировать очень четко: это безупречно высокий уровень сервиса, возможность оперативного управления бизнес-процессами целой группы компаний и, что крайне важно, индивидуальные условия обслуживания, включая персональные продуктовые предложения»,— отметил региональный управляющий Альфа-Банка в Удмуртии Алексей Медведев.

Он подчеркнул, что сервис позволяет руководителю «держать руку на пульсе». Буквально за пять минут в день можно получить исчерпывающий срез информации: понять все текущие процессы и увидеть полную картину многогранного взаимодействия бизнеса с банком.

В ходе презентации гостям продемонстрировали ключевые возможности сервиса. Анализ клиентского поведения показал следующую тенденцию: классическими интернет-банками для бизнеса в основном пользуются бухгалтеры и финансовые специалисты. А руководители обычно делегируют общение с банком своим сотрудникам и сами редко пользуются такими сервисами. Именно этот пробел призван заполнить «Альфа-Босс», предлагая инструменты, созданные для принятия стратегических решений.

«Мы поняли, что для руководителя недостаточно функционала стандартного интернет-банка. Ему не слишком интересны платежки и реестры. Поэтому мы добавили важные управленческие функции и создали на базе мобильного приложения специальный режим — “Альфа-Босс”. Я бы сравнил его с пультом управления бизнесом: на экране телефона руководитель видит полную картину по всей группе компаний. Реализована статусная модель — можно отследить любую заявку на любом этапе: сбор документов, проверка службой безопасности, рассмотрение кредитным менеджером. Добавлены защищенные чаты с персональным менеджером — прямое общение с живым человеком в абсолютно безопасном формате,— рассказал руководитель по развитию продукта Альфа-Банка Алексей Ганеев.

Насыщенный букет возможностей

Презентация раскрыла «вкусовой профиль» нового сервиса, который состоит из нескольких ключевых «нот»:

Защищенные чаты. «Альфа-Босс» предлагает прямые и безопасные каналы связи с персональным менеджером. Здесь можно обмениваться конфиденциальными документами, не опасаясь утечек. Система поддерживает групповые чаты с возможностью пригласить профильного сотрудника с любой стороны для оперативного решения вопросов. Делегирование без потери контроля. Руководитель может самостоятельно подать короткую заявку на любой из 28 банковских продуктов — кредит, гарантия, факторинг и другие услуги — и сразу передать ее на исполнение профильному сотруднику. Вся дальнейшая цепочка — от сбора документов до согласования — отслеживается в режиме реального времени. Единая картина для групп компаний. Вместо того, чтобы погружаться в детали по каждому юрлицу, владелец бизнеса может через «Альфа-Босс» оценить консолидированные остатки, кредитную задолженность и движение средств по всей группе компаний. Более того, группы можно настраивать гибко — по географическому признаку, видам деятельности или иным параметрам.

«В современном цифровом мире бизнес должен идти в ногу со временем. Поэтому считаю, что новое приложение “Альфа-Босс” — очень актуальное, современное и практичное решение для руководителя любого уровня,— рассказал финансовый директор ОАО “Свет” Олег Ленько.— Прежде всего, оно экономит время. Интерфейс интуитивно понятный, функционал полный, легко найти любую информацию и получить консультацию. На мой взгляд, будущее взаимодействия банка с клиентами именно за такими сервисами».

Персонализация и взгляд в будущее

Особый акцент в презентации был сделан на персонализации. В основе «Альфа-Босса» лежит модель, при которой клиент получает только релевантные предложения, сформированные с помощью аналитики и искусственного интеллекта (ИИ) с учетом его потребностей и текущего портфеля.

В планах развития сервиса — интеграция с системой «Мультибанк» от ЦБ РФ, что позволит видеть данные по счетам во всех кредитных организациях, углубленная аналитика и расширение арсенала «умных подсказок» от ИИ, которые будут обращать внимание руководителя на важные изменения в финансовых потоках.

Презентация «Альфа-Босса» в Ижевске стала для Альфа-Банка не только поводом заявить о новом продукте, но и возможностью получить прямую обратную связь от предпринимателей. В банке подчеркивают, что они как первопроходцы на этом рынке открыты к предложениям по дальнейшему развитию сервиса, чтобы сделать его незаменимым инструментом в руках российских бизнес-лидеров.

