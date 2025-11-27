«К преимуществам отечественного ПО можно отнести простоту адаптации под нужды проектных организаций»

Технологии информационного моделирования (ТИМ) стали обязательными для строительной отрасли. Несмотря на это, девелоперы не спешат переходить на отечественные разработки, предпочитая иностранные аналоги. В чем преимущество российских разработок и в каких отраслях промышленности они применяются — рассказал заместитель руководителя департамента развития и внедрения ГК «СиСофт» Александр Белкин.

BUSINESS GUIDE: ТИМ являются обязательными для строительной отрасли?

Александр Белкин: Технологии информационного моделирования (ТИМ) становятся обязательной частью развития строительной отрасли. Если раньше компании, которые использовали данные технологии, имели конкурентные преимущества, то с 1 января 2025 года их использование является обязательным, если застройка ведется с использованием государственных средств.

Я считаю, что государство выбрало правильную позицию. Внедрение ТИМ позволяет повысить качество строительства. Помимо того, строительным и промышленным организациям использование ТИМ удобнее и выгоднее.

BG: В чем преимущества ТИМ?

А.Б.: ТИМ — это не просто визуализация проекта, а комплексный инструмент управления всем жизненным циклом объекта: от начального эскиза до ввода в эксплуатацию. Сама суть этих технологий заключается в том, чтобы накапливать всю информацию об объекте строительства. Создается информационная модель самого здания и его систем, которые это здание содержит. Эта информация может использоваться в дальнейшем, например, при закупке материалов, планировании строительства, обслуживании или ремонте этих зданий. Кроме того, эти знания могут накапливаться и для тиражирования каких-то инженерных решений на будущие проекты.

Преимущества использования этих технологий многогранны. Во-первых, в процессе формирования информационных моделей мы вовремя можем обнаружить какие-то коллизии, допустим — пересечение некоторых конструкций по разным инженерным дисциплинам, или выполнить проверку различных нормативных расстояний. На этапе проектирования это позволяет значительно сократить количество ошибок на стройплощадке, а значит, сэкономить средства.

Во-вторых, ТИМ позволяет заказчику и подрядчику получить полное, наглядное представление о проекте еще до начала работы.

В-третьих, совместная работа архитекторов, инженеров, проектировщиков и заказчиков повышает прозрачность процессов и минимизирует риски недопонимания.

Поэтому сегодня в России большинство крупных проектных бюро и строительных компаний активно используют ТИМ.

BG: В чем сложность внедрения ТИМ? Насколько это дорого для компаний?

А.Б.: ТИМ довольно затратны на старте проекта. Это связано с тем, что необходимо закупить соответствующее программное обеспечение, обеспечить обучение сотрудников. Усложняет внедрение ТИМ отсутствие на государственном уровне общих стандартов и обязательных требований. Из-за того, что подходы к созданию моделей разнятся, страдает эффективность внедрения ТИМ.

Сегодня на законодательном уровне только разрабатывается документ, уточняющий терминологию: что такое технологии информационного моделирования, какие они бывают, что такое информационные модели и так далее. Как только документ окончательно примут, будет проще общаться между вендором, который разрабатывает программу обеспечения, и непосредственно проектными организациями.

BG: Как оте­чественные разработчики конкурируют с иностранными разработчиками?

А.Б.: Если говорить о программном обеспечении в жилищном строительстве, то примерно 80% инженеров используют иностранные программы. Но в промышленности ситуация кардинально противоположная — уже 80% компаний перешли на отечественные программы. Именно такие цифры озвучиваются на различных конференциях.

BG: Почему в промышленности процент использования отечественного программного обеспечения выше?

А.Б.: С 1 января 2025 года президентом РФ введен запрет на использование иностранного ПО на объектах критической инфраструктуры при исполнении госзаказов.

Кроме того, сегодня российские информационные системы во многом превосходят западные. Дело в том, что практически любой западный вендор представляет из себя несколько смежных программ, выданных как единое решение. Но из-за того, что у программ разные базы данных, их использование требует участия разных специалистов с разной подготовкой. Все это ведет к большим расходам на содержание и обслуживание таких систем.

Российские программисты создали продукты с бесшовной передачей данных внутри. Наши программы и модули не требуют перевода данных в другой формат. Ничего подобного у западных разработчиков нет. Но самое главное, отечественные программные продукты, например Model Studio CS, разработчик по умолчанию создает в соответствии с действующими нормативными документами.

А все западные системы, которые используются на нашем отечественном рынке, необходимо дорабатывать, чтобы они отвечали нашим действующим нормам.

BG: Действительно ли есть интерес к нашему ПО со стороны других стран?

А.Б.: У нас есть опыт поставки нашего ПО на зарубежные рынки, но в основном это относится к дружественным странам — Казахстану, Узбекистану, Беларуси и многим другим. Хотелось бы отметить, что эти страны не затронули санкции, то есть они могут использовать иностранное ПО, но предпочитают пользоваться нашим. К тому же наше программное обеспечение по стоимости в два-три раза ниже зарубежных аналогов. К преимуществам отечественного ПО можно также отнести простоту адаптации под нужды проектных организаций. Тем более мы находимся ближе к этим странам, для того чтобы проводить техническую поддержку и обу­чение пользователей.

BG: В каких еще отраслях экономики, кроме строительства, могут применяться ТИМ?

А.Б.: На самом деле внедрение ТИМ началось благодаря промышленным организациям, которые гораздо раньше перешли к таким системам. В промышленности ТИМ используются значительно шире и охватывают различные отрасли экономики. Активно используются данные технологии в энергетике, в проектировании инфраструктуры, в транспортной промышленности. Например, в прошлом году наша компания начала разработку программных продуктов для Объединенной судостроительной корпорации.

BG: Сегодня одной из проблем, актуальных для всех отраслей, является нехватка квалифицированных кадров. Как вы решаете эту задачу?

А.Б.: Действительно, нехватка квалифицированных кадров сегодня довольно большая проблема для многих компаний. Наша компания и наши коллеги по отрасли, а также некоторые профильные вузы интенсивно работают над созданием учебных программ. Мы, как IT-компания, поставляем в учебные заведения бесплатные версии наших систем.

Это помогает студентам в стенах вуза совершенствоваться в информационном моделировании. У нас наработаны связи с разными вузами. Мы сотрудничаем не только со строительными университетами, но и с техническими. Теперь многие вузы проводят переобучение преподавательского состава, для того чтобы они могли свои учебные процессы внедрять в обучение как раз нашим частям.

BG: Когда мы говорим о дефиците кадров, вы имеете в виду только IT-специалистов? Или сегодня есть потребность в смежных сотрудниках, которые работают с новым программным обеспечением?

А.Б.: Если говорить на примере нашей компании, то в штате у нас находятся как непосредственно сами программисты и инженеры, так и специалисты по различным направлениям, которые занимаются непосредственно внедрением и сопровождением ПО.