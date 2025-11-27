ФАС запретила сибирским ритейлерам повышать цены перед Новым годом

ФАС России направила торговым сетям предупреждение о недопустимости необоснованного повышения цен на товары перед новогодними праздниками. Сообщение об этом размещено на официальном сайте ведомства.

«При обнаружении признаков недобросовестных действий со стороны розничных организаций ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения»,— отметили в антимонопольной службе.

Среди тех, кто получил предупреждение от ФАС не повышать цены в период повышенного спроса, оказались «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Метро», «Глобус», «Мария Ра», «Монетка», «Верный», «Азбука вкуса».

По данным Сибирского ГУ Банка России, цены в Новосибирской области в октябре 2025 года выросли на 0,72% к сентябрю. Сильнее всего подорожали продовольственные товары — на 1,11%. Годовая инфляция замедляется четвертый месяц подряд и в октябре составила 8,41%. Это выше, чем в целом по стране (7,71%). В ЦБ рассчитывают, что в 2026 году инфляция снизится до 4-5%.

Михаил Кичанов