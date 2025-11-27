Систематическое замещение

За 2025 год многие отрасли и компании усилили импортозамещение своих цифровых систем. Однако даже в критически значимых направлениях не все участники рынка могут успеть к установленному сроку — началу 2028 года. В этой связи Минцифры РФ рассматривает возможность введения оборотных штрафов для компаний, которые перейти на отечественные решения не смогут. Поговорили с IT-отраслью о том, как она сама оценивает шансы на импортозамещение в критической информационной инфраструктуре (КИИ) и в бизнесе в целом по итогам 2025 года и какие трудности видит у заказчиков решений.

С 2025 года действует запрет на использование иностранных программных решений на объектах критической информационной инфраструктуры

В Минцифры могут разработать законопроект, предусматривающий введение оборотных штрафов для компаний, которые не переведут свои значимые объекты критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ) на отечественный софт до 1 января 2028 года. О такой мере воздействия на рынок заявил глава министерства Максут Шадаев на CNews Forum 11 ноября. «Будут штрафы и за то, что компания не классифицировала эти решения как объекты КИИ»,— добавил он. Однако подробностей инициативы господин Шадаев не раскрыл. По оценкам АРПП, к концу 2025 года на отечественный софт перешли 40–45% субъектов КИИ.

Согласно данным, приведенным премьер-министром Михаилом Мишустиным в рамках ЦИПР-2025, расходы на разработку, приобретение и внедрение цифровых решений крупными организациями по итогам 2024 года составили более 3,091 млрд руб. при 2,041 млрд руб. в 2021 году. Доля же инвестиций в отечественные продукты за период выросла в два раза.

На объектах, где с 2025 года действует запрет на использование иностранных программных решений, достигнута значительная доля замещения, считает директор по работе с государственным сектором ELMA Полина Павлова. По серверным операционным системам уровень замещения превышает 90%. В сегменте баз данных корпоративного уровня — около 70%. В банковском секторе доля отечественного ПО достигает 75%, что связано с сочетанием регуляторных требований, высокой степени зрелости IT-процессов и наличием ресурсов для масштабных проектов миграции. В промышленности, ТЭКе, агропроме и ритейле темпы замещения остаются ниже среднего по рынку — в диапазоне 25–30%, заключает Полина Павлова.

С ней соглашается руководитель отдела DevOps компании SimbirSoft Алексей Кузьмин: «В машиностроении и ВПК, по разным оценкам, импортозамещение сложного инженерного софта (CAD/CAM/CAE) находится на уровне 15–20%». Там, где были готовые решения (офисный софт, базы данных), замена прошла быстро; там, где нужна глубокая технология (промышленный софт, сложные ERP), процесс идет медленнее. «Бизнес вне КИИ отстает»,— подчеркивает он.

Рынок четко разделился на два направления: первое — это субъекты КИИ и госсектор — лидеры процесса, считает директор по развитию бизнеса CommuniGate Pro Виктор Серебряков. Они выбирают российский софт не только из-за требований регуляторов, но и из-за осознания рисков при использовании неподдерживаемых решений. Второе направление — коммерческий сектор, не относящийся к КИИ. Крупные компании инвестируют в миграцию ради стабильности процессов: «Час простоя из-за неработающего ПО может стоить миллионы». А вот ритейл, строительство и услуги занимают выжидательную позицию, что грозит им проблемами в будущем, говорит эксперт. Переход на новые решения требует ресурсов и временных затрат, а также серьезной перестройки процессов и технологических цепочек, заключает Виктор Серебряков.

По мнению заместителя гендиректора «Ред Софт», члена правления АРПП «Отечественный софт» Рустама Рустамова, многие организации предпочитают оставаться на зарубежных продуктах, обеспечивающих стабильную работу производственных мощностей. Кроме того, создание отечественных аналогов таких сложных продуктов занимает много времени и требует привлечения значительного объема инвестиций и квалифицированных специалистов.

В целом картина демонстрирует дифференцированный подход: отрасли с высокой регуляторной нагрузкой и доступом к ресурсам показывают более высокие результаты, в то время как коммерческие сектора с более низкой степенью регулирования и ограниченными инвестициями продолжают находиться на ранних этапах трансформации, считает Полина Павлова. Наибольший прогресс, по ее мнению, достигнут в системном ПО: серверные операционные системы и базы данных занимают до 95% рынка в госсекторе, оценивает она. Российские СУБД на основе PostgreSQL уже покрывают около 70% потребностей корпоративных заказчиков.

В этом году российские компании усилили импортозамещение своих цифровых систем

«Российские low-code платформы сегодня способны закрыть широкий спектр задач: от управления бизнес-процессами до автоматизации CRM, ITSM и ESM»,— продолжает Полина Павлова. По текущим темпам внедрения к концу 2025 года доля отечественных CRM в крупных компаниях может составить 50–70%. В сегменте ERP-систем при общем росте рынка на 12% доля отечественных решений достигла 60%.

«За 2024 год объем продаж нашего ПО увеличился вдвое, достигнув отметки в 3,21 млрд руб. Такая тенденция сохраняется на протяжении трех лет подряд»,— поделился Рустам Рустамов. Различия в уровне импортозамещения обусловлены спецификой каждого класса решений, однако общая картина свидетельствует об успешной реализации стратегии перехода на отечественное ПО, считает он.

Уровень импортозамещения напрямую зависит от сложности класса решения, уточняет Алексей Кузьмин. Высокий уровень — базовая инфраструктура и офисный софт. Здесь замещение прошло массово. Российские ОС (Astra Linux, RED OS), офисные пакеты («Р7-Офис», «МойОфис»), браузеры и средства криптографической защиты информации стали стандартом в госсекторе и КИИ. Их доля на регулируемом рынке близка к 100%. Средний уровень — серверное ПО и СУБД. Отечественные СУБД (Postgres Pro, Tarantool) и платформы виртуализации активно внедряются, особенно в финансах и телекоме. Низкий уровень — сложный прикладной и инженерный софт.

При этом, например, в отрасли кибербезопасности переход на российские решения происходит быстрее рынка в целом. Согласно данным, приведенным Центром стратегических разработок, к 2030 году рынок может достичь 968 млрд руб. с совокупным среднегодовым темпом роста 21%. Это выше мирового роста ИБ (11,8%) и темпов отечественного IT-рынка, который, по разным оценкам, составлял 9,8–15% в 2024 году.

Соотношение поставок ИБ-решений и услуг почти не меняется из года в год. Совокупная доля услуг выросла на 0,4%, составив 26,9% рынка, а средств защиты информации — 73,1%. При этом такая оценка выглядит пессимистичнее предыдущего прогноза (до 2028 года). Если раньше эксперты ожидали объем рынка в 2026 году на уровне 458 млрд руб., то согласно актуальным прогнозам эта цифра составит 448 млрд руб. Однако ожидаемый объем рынка по итогам 2025 года предвосхитил ожидания: 374 млрд руб. против 369 млрд руб. соответственно.

«Затраты на кибербезопасность отчасти носят вынужденный характер и напрямую не приводят к росту доходов, а страхуют от возникновения незапланированных расходов при утечках данных или взломах IT-инфраструктуры»,— говорит CEO IT-компании «Стахановец» Дмитрий Исаев. Во-вторых, что касается кибербезопасности, в условиях перехода на новые системы и формирования гибридных IT-ландшафтов человеческий фактор становится критическим. Современные подходы смещают акцент с контроля за сотрудниками на предиктивную аналитику поведенческих рисков, продолжает эксперт. Речь идет о выявлении нестандартных моделей рабочей активности, которые могут свидетельствовать о повышенной вероятности ошибок или непреднамеренных действий, создающих уязвимости.

Тренд подтверждает сооснователь и заместитель гендиректора Postgres Professional Иван Панченко: «Информационная безопасность и поддержание собственной инфраструктуры — это уже не расходы, а вопрос выживания. Компании могут экономить на второстепенных проектах, но стратегические вложения в технологии и компетенции останутся приоритетом. Мы видим, что даже при „осторожном“ бюджете бизнес продолжает вкладываться в системное ПО и обучение специалистов».

