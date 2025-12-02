Каменный век

В школе ювелирных искусств L’Ecole des Arts Joailliers, которая работает под патронажем марки Van Cleef & Arpels, проходит выставка «Грезы камней: поэзия и минералы Роже Кайуа», посвященная коллекции французского писателя, социолога и философа Роже Кайуа. Почти 200 минералов, которые он собрал на протяжении 30 лет, вышли из запасников Национального музея естественной истории, чтобы поведать свои тайны словами этого эрудита XX века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роже Кайуа

Фото: Sophie Bassouls Роже Кайуа

Фото: Sophie Bassouls

Интересы Роже Кайуа (1913–1978) настолько разнообразны, что их хватило бы на жизни сразу нескольких людей. Исследователи скажут, что в сферу интересов Кайуа попадали рациональное и иррациональное, игры и религия, праздники и войны, сны и фантазии. Поклонники литературы поблагодарят за переводы Борхеса и публикацию других латиноамериканских писателей. Философы вспомнят о нем как о соратнике Жоржа Батая, с которым они в четыре руки писали антифашистские манифесты. Дипломаты восхитятся его блестящей карьерой культурного чиновника в ЮНЕСКО. Коллеги-академики (его избрали во Французскую fкадемию в 1971 году) расскажут как о выдающемся уме XX века, обладателе agrege de grammaire — высшей квалификации по классическим языкам во Франции, знаке высочайшего уровня эрудиции. А художественные и литературные критики непременно упомянут о его связях с сюрреалистами и припомнят анекдот про то, как поссорились Роже Кайуа с Андре Бретоном. Яблоком раздора стали мексиканские бобы — да не простые, а прыгающие. Они лежали перед друзьями на столе одного из парижских кафе. Оба прекрасно понимали, что внутри сидит гусеница и именно она, а никакие не чудеса заставляет бобы дергаться. Но Кайуа хватался за нож, чтобы препарировать тайну, а Бретон хватался за сердце от восторга и ничего не желал знать. На что пылкий 21-летний юноша написал мэтру письмо с просьбой исключить его из сюрреалистов, потому что в споре поэзии с наукой он все-таки на стороне последней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Агат, Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) Фото: Francois Farges «Рождение Пентагона», известняк «Верде д’Арно» из Валь-де-л’Арно (Тоскана, Италия) Фото: Francois Farges Агат «Ядерный взрыв над океаном», Бразилия Фото: Francois Farges Агат с кварцевым сердечником, разновидность горного хрусталя, Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) Фото: Francois Farges Агат «Ардор», Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) Фото: Francois Farges Лабрадорит сорта анортит, Иламаа (Южная Карелия, Финляндия) Фото: Francois Farges «Глаз и бинокль», агатовое ушко в кварце, Артигас (Уругвай) Фото: Francois Farges Известняк типа паэзин, Валь-де-л'Арно (Тоскана, Италия) Фото: Francois Farges «Вульва», полигональный агат, Ситио Гаргуэло (Параиба, Бразилия) Фото: Francois Farges Флюорит, Туле Мельчор Музквис (Коауила, Мексика) Фото: Francois Farges Кварц, разновидность цитрина, происхождение неизвестно Фото: Francois Farges Оникс «Каллиграфия», Бразилия Фото: Francois Farges Фото: Juliette Agnel Следующая фотография 1 / 13 Агат, Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) Фото: Francois Farges «Рождение Пентагона», известняк «Верде д’Арно» из Валь-де-л’Арно (Тоскана, Италия) Фото: Francois Farges Агат «Ядерный взрыв над океаном», Бразилия Фото: Francois Farges Агат с кварцевым сердечником, разновидность горного хрусталя, Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) Фото: Francois Farges Агат «Ардор», Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) Фото: Francois Farges Лабрадорит сорта анортит, Иламаа (Южная Карелия, Финляндия) Фото: Francois Farges «Глаз и бинокль», агатовое ушко в кварце, Артигас (Уругвай) Фото: Francois Farges Известняк типа паэзин, Валь-де-л'Арно (Тоскана, Италия) Фото: Francois Farges «Вульва», полигональный агат, Ситио Гаргуэло (Параиба, Бразилия) Фото: Francois Farges Флюорит, Туле Мельчор Музквис (Коауила, Мексика) Фото: Francois Farges Кварц, разновидность цитрина, происхождение неизвестно Фото: Francois Farges Оникс «Каллиграфия», Бразилия Фото: Francois Farges Фото: Juliette Agnel

Но поэзия все же возьмет верх, когда Роже Кайуа увлечется миром камней. К слову, страсть к их созерцанию и коллекционированию он тоже унаследовал от Андре Бретона. Официальным началом собрания принято считать 1952 год, писать о камнях он начал в 1965-м, а самая известная его книга «Письмо камней» вышла в 1970-м. Однако первая встреча случилась еще во время войны, когда он жил в Аргентине. В камнях он тогда еще совсем не разбирался, но оказался на одном производстве в Бразилии. Его любопытство привлек прозрачный осколок. Бразилия снабжала Великобританию кварцем для радаров, который должен был быть безупречно чистым. Все сероватые фрагменты рабочие отбивали. Оказавшись в одном из таких промышленных ангаров, Кайуа подобрал несколько непригодных осколков. Внутри он разглядел повторяющийся образ, который с каждым повтором уменьшался, и был совершенно потрясен их красотой. Но обладание длилось недолго. По приезде в Аргентину его багаж досмотрели и камни конфисковали. Доводы о том, что они были подобраны на помойке, не убедили. «Я был огорчен,— вспоминал в своих мемуарах коллекционер.— Я отчаянно привязался к прозрачным и головокружительным перспективам, которые теперь, когда они были у меня отняты, внезапно показались мне бесценными сокровищами, которых я уже никогда больше не найду».

Найдет, и не один, и провозить будет без досмотров — попробуй чиновнику ЮНЕСКО что-нибудь предъявить. Впрочем, камни из коллекции Роже Кайуа не отличаются знатным происхождением. «Они не интересуют ни художника, ни археолога, ни ювелира… Они не полезны, не знамениты. Их грани не сверкают ни на одном кольце, ни на одной диадеме… Я говорю о камнях, более древних, чем жизнь, и которые остаются после нее на остывших планетах, если жизнь имела счастье на них возникнуть. Я говорю о камнях, которым даже не нужно ждать смерти и которым нечего делать, кроме как позволять скользить по своей поверхности песку, лавовым потокам или прибою, буре, времени»,— приводят кураторы слова героя выставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: L'Ecole des Arts Joailliers Фото: L'Ecole des Arts Joailliers Фото: L'Ecole des Arts Joailliers Фото: L'Ecole des Arts Joailliers Фото: L'Ecole des Arts Joailliers Фото: L'Ecole des Arts Joailliers Фото: L'Ecole des Arts Joailliers Фото: L'Ecole des Arts Joailliers Фото: L'Ecole des Arts Joailliers Фото: L'Ecole des Arts Joailliers Фото: L'Ecole des Arts Joailliers Фото: L'Ecole des Arts Joailliers Следующая фотография 1 / 12 Фото: L'Ecole des Arts Joailliers Фото: L'Ecole des Arts Joailliers Фото: L'Ecole des Arts Joailliers Фото: L'Ecole des Arts Joailliers Фото: L'Ecole des Arts Joailliers Фото: L'Ecole des Arts Joailliers Фото: L'Ecole des Arts Joailliers Фото: L'Ecole des Arts Joailliers Фото: L'Ecole des Arts Joailliers Фото: L'Ecole des Arts Joailliers Фото: L'Ecole des Arts Joailliers Фото: L'Ecole des Arts Joailliers

Приобретал он разновидности халцедонов (агат, оникс и яшму), а также септарии и известняки с дендритами. При этом специалисты не скрывают некоторого разочарования: Кайуа был довольно хаотичным коллекционером, выбирал импульсивно, и коллекция его неравномерна по качеству как с эстетической, так и с научной точки зрения. Однако ценность ее — в словах смотрящего. Камни открыли ему путь к новому письму, стали его молчаливыми собеседниками, будоражащими воображение. В белых ровных пятнах он видел холмы и широкие равнины. В тонких извилистых жилках — червеобразное тело, пронизанное светом. В трещинах звучал шум морских волн и горных рек, из обрывков линий складывались скалы, а чешуйки на агате извивались, словно змея. Фигуративные образы и иконические мотивы из истории живописи тоже неизменно возникали перед глазами. То спускающаяся по лестнице обнаженная Марселя Дюшана займет все каменное полотно, то птица Константина Бранкузи покорно сложит крылья. Так называемые камни с изображениями составляют важную часть коллекции. Разочаровавшись в переменчивом мире идей в современном искусстве, Роже Кайуа искал материальное подтверждение очевидному факту, что природа — лучший художник.

Мария Сидельникова