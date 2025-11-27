В своем резюме

Кадровый дефицит на региональных промышленных предприятиях сокращается. Промышленники готовы привлекать кадры не только путем повышения зарплаты, но и за счет предоставления широкого соцпакета, а также создания комфортных условий труда. При этом на некоторых производствах кадровая проблема по-прежнему актуальна. Эксперты считают, что ликвидировать кадровый дефицит можно за счет инвестиций в производство, его автоматизации и роботизации.

В Прикамье сокращается количество вакансий

Фото: Ирина Суханова В Прикамье сокращается количество вакансий

Фото: Ирина Суханова

Согласно данным рекрутинговых агентств, ситуация на рынке труда в промышленности в Прикамье стабилизируется. Так, аналитики портала по поиску работы SuperJob отмечают, что «рынок труда Пермского края в 2025 году повторяет общероссийские тенденции и показывает отрицательную динамику спроса на персонал». Количество вакансий сократилось при росте числа резюме от потенциальных рабочих. «Это свидетельствует о стабилизации ситуации: рынок труда перестает быть однозначно ориентированным на соискателя и переходит к более сбалансированному состоянию»,— говорят эксперты.

Директор «hh.ru Урал» Оксана Сидлецкая также обращает внимание, «что в этом году работодатели меняют парадигму найма персонала, уходя от гиперспроса, который был в 2024 году, на более взвешенную стратегию и избирательный поиск кандидатов в сфере производства и сервисного обслуживания». При этом спрос на кадры остается стабильным и укрепляется. «В октябре 2025 года 22% вакансий от общего числа на рынке пришлось именно на производство. Для сравнения, год назад на этот вид деятельности приходилось 20% предложений»,— уточняет Оксана Сидлецкая.

По ее словам, за последний месяц работодатели в сфере производства и сервисного обслуживания открыли 3,7 тыс. вакансий. «Чаще всего специалистов ищут компании из отраслей: промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие, строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование. А также в добывающей отрасли, металлургии, металлообработке и в компаниях, специализирующихся на химическом производстве и удобрениях»,— рассказывает руководитель.

Оксана Сидлецкая отмечает и увеличение количества резюме от соискателей. Если в октябре 2024 года на одну вакансию в сфере производства в Прикамье приходилось 2,6 резюме, то сейчас — уже 4,1. «Это нижняя граница нормы (4,0–7,9 резюме), поэтому важно понимать, что если у работодателя есть какие-то узкие требования к соискателям, то воронка релевантных кандидатов сузится и компании будут испытывать дефицит кадров на рынке»,— поясняет эксперт.

Директор ООО «Кадровое консалтинговое агентство „Кама-Центр“» Наталья Комарова полагает, что, в сравнении с 2024 годом, количество вакансий на промышленных предприятиях увеличилось «в связи с оборонными заказами». «Соответственно, спрос на кандидатов вырос»,— говорит эксперт. Она подчеркнула, что остается высоким спрос на специалистов в таких отраслях, как машиностроение, производство промышленного оборудования, пищевое, химическое, фармацевтическое производство. По словам госпожи Комаровой, наиболее востребованы в Прикамье рабочие массовых специальностей: токари, фрезеровщики, операторы и наладчики станков, на втором месте — инженерно-технические работники: технологи, конструкторы, инженеры.

Согласно статистике «hh.ru Урал», на предприятиях в сфере производства промышленного оборудования, техники, станков и комплектующих наиболее востребованы токари, фрезеровщики, шлифовщики, слесари и сварщики. В добывающей промышленности — машинисты, слесари и сварщики. На химическом производстве — слесари, машинисты, инженеры-конструкторы и проектировщики, а также операторы производственных линий. В сфере металлургии и металлообработки — слесари, токари, фрезеровщики, шлифовщики и операторы станков с числовым программным управлением (ЧПУ). На производстве электроники и предприятиях приборостроения востребованы инженеры-конструкторы и проектировщики, а также руководители производства. В тяжелом машиностроении — слесари, токари, фрезеровщики, шлифовщики, инженеры-конструкторы и проектировщики. В нефтегазовой отрасли — машинисты, электромонтажники, слесари и сварщики. В сфере энергетики — электромонтажники, слесари, инженеры-энергетики и инженеры-электрики. В лесной промышленности есть спрос на слесарей и операторов производственной линии.

Предприятиям Прикамья по-прежнему нужны квалифицированные кадры

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Предприятиям Прикамья по-прежнему нужны квалифицированные кадры

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Аналитики портала SuperJob отмечают, что больше всего активных вакансий в Пермском крае приходится на сферу металлообработки. Затем идут тяжелое машиностроение, пищевая промышленность, среднее машиностроение и химическое производство. Аналитики рекрутингового сервиса утверждают также, что самыми востребованными квалифицированными рабочими в регионе являются слесари-ремонтники, электромонтажники и токари. Среди инженерно-технических работников наиболее востребованы инженеры-конструкторы, инженеры-наладчики оборудования и инженеры-энергетики.

Сами промышленники в оценках обеспечения промышленных предприятий кадрами расходятся. По мнению директора ООО «ПФ „Сокол“» Евгения Бурцева, «нехватка кадров — общая проблема промышленной отрасли». «Не могу утверждать, что с ней сталкивается абсолютно каждое предприятие. Но если исходить из общения с коллегами, показатель близок к 100%. Поэтому на рынке труда острая конкуренция среди работодателей»,— добавил руководитель предприятия. Он отмечает, что наиболее востребованы сейчас массовые рабочие специальности: станочники, токари, операторы техники с ЧПУ.

«В этом году искать специалистов стало еще сложнее. Часть из них ушли на оборонные предприятия за более высокой зарплатой, а новых искать попросту негде»,— рассказывает Евгений Бурцев. Директор ПФ «Сокол» связывает сложившийся на предприятии дефицит кадров с «демографической ямой конца 1990-х» и «низкой престижностью рабочих профессий среди молодежи». «Сейчас должны прийти работать люди 20–30 лет, а их в два раза меньше, чем 40-летних. Низкая престижность рабочих профессий среди молодежи. Сейчас есть выбор: отучиться три года в техникуме, чтобы получать зарплату в 40–60 тыс. руб., или те же деньги начать зарабатывать завтра курьером. Многие выбирают второе»,— объясняет промышленник.

При этом он отмечает высокое качество среднего профессионального образования в Пермском крае: «Среди выпускников техникумов много операторов, которых можно сразу ставить к станку. Впрочем, есть свои нюансы: привыкнув общаться в мессенджерах, они не всегда готовы к реальному общению в цехе». А вот инженерное образование в вузах, по оценке Евгения Бурцева «лет на пять отстает от рынка». «Например, нужно уже сейчас учитывать активное внедрение искусственного интеллекта и включать это в образовательные программы»,— предлагает директор предприятия.

Руководитель Краснокамского ремонтно-механического завода (КРМЗ) Дмитрий Теплов говорит, что потребность в рабочих кадрах на предприятии «периодически возникает, но вакансии закрываются сейчас относительно быстро». «То есть ситуация с кадрами в последнее время стала легче. Это же отмечают и наши коллеги-производственники, члены пермской „Деловой России“. В июле 2025 года президент РСПП Александр Шохин заявлял, что на рынке труда сегодня не хватает от 2,4 млн до более чем 3 млн человек. Сейчас, в конце года, эти цифры уже кажутся преувеличенными. Дело в том, что ряд гражданских промпредприятий снижают объемы производства, некоторые даже переходят на сокращенные графики, то есть кадры высвобождаются и за достойную зарплату найти сотрудника не составляет проблемы»,— добавляет директор КРМЗ.

Директор по управлению персоналом АО «СИБУР-Химпром» Ольга Валяхметова уверяет в отсутствии острых кадровых трудностей на предприятии. «Уже не один год мы удерживаем стабильно высокий показатель укомплектованности команды — более 95%. Если говорить о динамике, то за последний год принципиальных изменений на рынке труда для нас не произошло»,— рассказывает руководитель.

Зарплатный взлет? В 2024 году на фоне дефицита кадров в промышленности наблюдался рост заработной платы в этой сфере. По данным Пермьстата, средняя номинальная начисленная зарплата на обрабатывающих производствах Прикамья увеличилась с 70,8 тыс. руб. в 2023 году до 86,1 тыс. руб. в месяц в 2024 году. Наиболее существенный рост зарплаты в прошлом году демонстрировали предприятия по производству компьютеров, электронных и оптических изделий (на 21,6 тыс. руб.), химических веществ и продуктов (18,5 тыс. руб.), кокса и нефтепродуктов (17,5 тыс. руб.), металлических изделий (16,8 тыс. руб.), машин и оборудования (16,6 тыс. руб.), мебели (15,3 тыс. руб.).

Экономист Антон Любич полагает, что рост зарплаты на промышленных предприятиях Пермского края обеспечивается по большей части за счет военно-промышленного комплекса. «Конечно, заработная плата растет, но в среднем и в основном за счет ВПК. В частностях же, например в гражданском секторе, зарплата увеличивается недостаточно. Рост с 70,8 тыс. руб. до 86,1 тыс. руб. выглядит впечатляюще, но если учитывать реальную инфляцию, эффект этого повышения не стоит преувеличивать»,— считает эксперт.

В 2025 году зарплаты продолжают расти. По данным hh.ru, медиана предлагаемой зарплаты в сфере производства и сервисного обслуживания в Пермском крае составила 96,4 тыс. «За год зарплатные предложения выросли на 19%, а за два года — на 48%»,— отмечает директор «hh.ru Урал» Оксана Сидлецкая. Растут и зарплатные ожидания соискателей в данной сфере. В октябре 2025 года медиана ожидаемой зарплаты в регионе составила 92,2 тыс. руб., что на 16% больше, чем год назад.

Наталья Комарова связывает рост зарплат в промышленности в 2025 году не только с дефицитом квалифицированных кадров («работодатели вынуждены повышать зарплату, чтобы привлечь и удержать специалистов»), но и с развитием производства и высокой текучкой в рабочих профессиях. «Бизнес увеличивает спрос на рабочий персонал, что приводит к росту доходов»,— считает руководитель кадрового агентства.

Антон Любич уверен, что проблему кадрового дефицита невозможно решить только за счет роста зарплаты без улучшения условий труда. «Даже если бы зарплаты росли несколько или существенно выше инфляции — проблему это не решит. Люди не хотят работать там, где наблюдается кадровый дефицит. Они хотят более умственного, креативного труда — на том же производстве, но не в цеху, а за столом с компьютером. А это можно обеспечить за счет автоматизации и роботизации производства, что требует инвестиций и изменения структуры занятости»,— объясняет эксперт. «Этот путь уже пройден многими производствами, в том числе в Пермском крае. И люди охотно идут работать на эти современные, автоматизированные предприятия. Там же, где условия труда хуже — наблюдаются проблемы с набором кадров»,— добавил экономист.

Не только зарплата По данным исследования hh.ru, на сегодняшний день наиболее значимым фактором при поиске работы в сфере производства и сервисного обслуживания является уровень зарплаты. На нее обращают внимание 82% респондентов. Более половины опрошенных отмечали важность отношения к работникам в компании (54%) и перспектив карьерного роста и повышения зарплаты (51%). В 45% ответов респондентов среди значимых факторов упоминаются официальное трудоустройство (45%), удобное расположение предприятия, близость к дому — в 40% ответов.

Наталья Комарова в числе наиболее важных для соискателей факторов перечисляет заработную плату, карьерные перспективы, привилегии и льготы, профессиональное развитие, стабильность предприятия и репутацию компании, современное оборудование и технологии, безопасность и условия труда, социальную ответственность, рекомендации знакомых.

По словам руководителя кадрового агентства, работу по сохранению и удержанию кадров можно вести по нескольким направлениям. Одно из них — создание возможностей для профессионального развития сотрудников. «Курсы, обучение у внешних экспертов, участие в конференциях — все это формирует ощущение, что компания заинтересована в их будущем»,— поясняет Наталья Комарова.

Также, по ее мнению, важны индивидуальный подход, «поддержание здоровой атмосферы в коллективе», организация корпоративных мероприятий: «Честная коммуникация, уважение и отсутствие давления формируют среду, где хочется оставаться. А тимбилдинги, спортивные турниры, выездные мероприятия и благотворительные проекты укрепляют связи внутри коллектива, повышают лояльность и создают позитивную рабочую атмосферу».

Еще одним конкурентным преимуществом предприятия может стать наличие программ заботы о здоровье сотрудников. «Медицинская страховка, программы профилактики, спортивные активности и гибкий график показывают работникам, что компания думает о них не только как о ресурсе»,— считает Наталья Комарова.

Дмитрий Теплов рассказал, что сотрудникам КРМЗ предлагаются не только «системные меры социальной поддержки», но и «разнообразные способы поддержания здоровья». «У нас есть договор с несколькими фитнес-залами в Краснокамске: сотрудники регулярно там занимаются. Также они могут посещать бассейн. Еще мы регулярно организуем для сотрудников массовое катание на коньках в СК „Ледовый“ в Краснокамске, здесь спорт уже сочетается с досугом. Фонд социального страхования РФ предоставляет по квоте сотрудникам КРМЗ путевки в российские санатории»,— делится опытом руководитель предприятия.

Директор по управлению персоналом АО «СИБУР-Химпром» Ольга Валяхметова отмечает, что широкий социальный пакет уже стал «базовой опцией» для промышленности. «Важнее создать возможности для роста, обучения и реализации самых смелых профессиональных амбиций каждого члена нашей команды. В мире, где технологии все больше заменяют рутинные задачи, именно человеческий капитал становится главным конкурентным преимуществом»,— добавляет госпожа Валяхметова.

По ее словам, сотрудникам предприятия доступны возможности для поддержания и физического (полный медосмотр и диспансеризация, ДМС, современный тренажерный зал, скидки на абонементы в бассейн и прочее), и эмоционального (комнаты психологической разгрузки, капсулы сна и массажные кресла, бесплатные консультации корпоративных и внешних психологов) благополучия. А также возможности для карьерного развития: международные стажировки, лидерские программы, кросс-функциональное обучение, индивидуальные планы развития, наставничество и коучинг. «Забота о благополучии сотрудников позволяет повышать не только их мотивацию, вовлеченность, а как следствие — работоспособность, но и имидж компании, помогая удерживать таланты и привлекать лучших соискателей»,— делится директор по управлению персоналом АО «СИБУР-Химпром».

Для привлечения и подготовки кадров предприятие выстраивает комплексную систему подготовки специалистов «школа — колледж/университет — производство». «Мы ведем работу с молодыми специалистами по двум направлениям. Первое — повышение качества подготовки выпускников вузов и ссузов путем системной работы с образовательными учреждениями, в том числе мероприятий, направленных на сохранение интереса студентов к выбранной профессии на протяжении всего срока обучения. Второе — дообучение выпускников, приходящих на предприятие. Молодежь интересует не только зарплата, но и интересная работа, доступ к современным технологиям и возможность карьерного роста»,— продолжает Ольга Валяхметова.

КРМЗ тоже сотрудничает со школами, колледжами и техникумами. По словам Дмитрия Теплова, предприятие ведет системную профориентационную работу со школьниками Краснокамского муниципального округа. «Организуем экскурсии, объясняем, какие специальности востребованы»,— рассказывает директор предприятия. Кроме того, завод — одно из первых предприятий в Пермском крае, занявшихся реализацией программ дуального образования. «Сегодня КРМЗ сотрудничает сразу с несколькими ссузами, ведущий партнер — Краснокамский политехнический техникум (КПТ). Сотрудничество с ним продолжается больше десяти лет: КРМЗ помог открыть новые специальности, обеспечил учебным оборудованием, внедрил систему трехгодичной практики, в результате которой выпускник становится полностью подготовленным к трудоустройству на завод»,— делится Дмитрий Теплов. «На практику уходит до 50% обу­чения, у выпускников через три года отработаны профессио­нальные навыки, пройдены все участки предприятия, они полноценные сотрудники завода»,— добавляет директор КРМЗ.

Для сокращения кадрового дефицита предприятия Прикамья увеличивают долю автоматизации производственных процессов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Для сокращения кадрового дефицита предприятия Прикамья увеличивают долю автоматизации производственных процессов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По его мнению, еще один путь для сокращения кадрового дефицита — увеличение доли автоматизации и роботизации производств. «Например, для цеха серийной продукции мы недавно приобрели второго сварочного робота. Для работы на нем не требуются сварщики с высокой квалификацией: мы готовы принять и обучить сотрудников с небольшим опытом и даже вчерашних выпускников ссузов непосредственно на производстве»,— поделился Дмитрий Теплов.

Наталья Комарова предполагает, что в 2026 году кадровый дефицит усугубится: «По прогнозам экспертов, нехватка рабочей силы охватит уже 95% предприятий производственного сектора. Особенно критическая ситуация ожидается в строительстве и сельском хозяйстве. Спрос стимулируют программы импортозамещения и технологического обновления». Вместе с тем руководитель кадрового агентства считает, что «дефицит может стать драйвером экономического развития, стимулируя компании к повышению производительности труда и внедрению инновационных технологий».

Константин Кадочников