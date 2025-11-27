Власти РФ выделят 5 млрд рублей на спутниковые снимки Земли в 2026 году

Государственным заказчикам в следующем году выделят миллиарды рублей на закупку из федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, пишет Forbes. По плану «Роскосмоса» в фонд будет поступать информация от государственной космической группировки, а также от частных российских и иностранных спутников.

«На предстоящий 2026 год — 5 млрд рублей, тестовые»,— рассказал господин Кравченко журналистам. По его словам, финансирование предусмотрел Минфин в поправках в закон о бюджете.

Поскольку до конца текущего года действует бесплатное предоставление данных ДЗЗ, первый зампред отметил, что рассчитывает на полноценную работу закона (№ 89-ФЗ от 22 апреля 2024 г.) со следующего года. В дальнейшем государство посмотрит на показатели и будет принимать решение о дальнейшем развитии отрасли, добавил господин Кравченко.

Депутат отметил, что изначальные прогнозы суммы по расходам на закупку были в несколько раз больше запланированного бюджета. При оценке собранных заявок было принято решение, что 5 млрд руб. на данном этапе должно хватить. Он уточнил, что сумма, на которую могут претендовать частные поставщики данных ДЗЗ, будет зависеть от требуемого качества снимков Земли. «Если у государства не будет возможности предоставления со своих аппаратов, то их будут закупать у частников»,— заявил депутат.

Как уточнил господин Кравченко, в России есть около десяти частных компаний, которые готовы поставлять данные ДЗЗ. В их числе — научно-производственный концерн «Барл», «Газпром-Космические системы» и ГК «Спутникс». «Роскосмос» уже не первый год сотрудничает с частными операторами спутников в области ДЗЗ, добавил он.