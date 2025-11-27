Временно безроботные

В Пермском крае растет производство роботов. За последние несколько лет в регионе были зарегистрированы ряд компаний, занимающиеся этим видом деятельности. А с начала года в регионе запущен Центр развития промышленной робототехники на базе компании «Промобот». Участники рынка отмечают, что сегодня спрос на промышленных роботов превышает имеющиеся мощности. Эксперты считают, что у региона высокие шансы стать лидером в области роботизации производственных процессов.

Пермский край входит в топ-20 российских регионов по количеству используемых промышленных роботов. Анализ динамики роботизации российской промышленности в региональном разрезе по итогам 2024 года опубликовал институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ летом этого года. По данным экспертов, за прошедший год в целом по стране парк промышленных роботов, применяемых в обрабатывающей промышленности, вырос на 62% и составил более 20 тыс. единиц. По данным ученых ВШЭ, почти половина субъектов РФ имеет парк свыше ста промышленных роботов, за 2024 год число таких регионов увеличилось почти на треть.

Согласно данным ВШЭ, по итогам 2024 года Пермский край в рейтинге оказался на 17-м месте. В регионе 296 промышленных роботов. К примеру, у лидера рейтинга — города Москвы — 1904 промышленных робота, в Санкт-Петербурге их 1869, а у ближайшего конкурента — Саратовской области — 343.

Участники рынка отмечают, что уровень роботизации Прикамья пока нельзя назвать лидирующим в стране. «Общероссийский парк промышленных роботов составляет 20 864 единицы, а среди регионов-лидеров, таких как Московская область и Санкт-Петербург, сосредоточена их значительная часть. Это объясняется объективными факторами: отраслевой спецификой, наличием крупных сборочных производств, например автомобилестроительных заводов, а также высокой численностью работников обрабатывающей промышленности»,— говорит замдиректора по развитию ООО «Роботех» Ирина Насырова.

В то же время генеральный директор компании «Промобот» Максим Чугунов обратил внимание на то, что Пермский край исторически является инженерным регионом и уровень роботизации здесь довольно высок. «Например, на Суксунском оптико-механическом заводе плотность роботизации превышает показатели Южной Кореи, которая среди стран является первой в мире по плотности роботизации. Это рекорд и для нашего региона, и для страны в целом. Роботы активно внедряются и на других предприятиях, и особенно импонирует отношение руководства крупнейших заводов, таких как ПНППК, группа предприятий ОДК и другие, к этому процессу: они осознают его необходимость и всегда открыты к диалогу. Мы уверены, что роботизация будет продолжать развиваться»,— подчеркнул Максим Чугунов.

Работа для робота Интерес к производству роботов в Прикамье есть. За последние три года в регионе было зарегистрировано несколько компаний, основным видом деятельности которых обозначено производство промышленных роботов.

В 2023 году было зарегистрировано две компании по производству промышленных роботов: ООО «Геккон» и ООО «Эйфолт». Гендиректором «Геккона» с момента создания является Максим Шестаков, который владеет также 62% долей в уставном капитале. Остальные доли распределены между тремя физическими лицами: Эльдаром Гумаровым (20%), Даниилом Гилязетдиновым (10%) и Михаилом Весниным (8%). Однако за два года работы компания не получила ни прибыли, ни убытков. ООО «Эйфолт» управляет Евгений Тонков, который также владеет 70% долей в уставном капитале.

В прошлом году в Перми было зарегистрировано три компании: ООО «Робиннком», ООО «Универсалтракс» и ООО «Эквивалент». Гендиректором и единственным учредителем ООО «Робиннком» числится Никита Назаров. В «Универсалтраке» единственный учредитель и директор — Михаил Борисов. Управление ООО «Эквивалент» осуществляет директор Алексей Лякишев, владеющий 100% долей компании.

В этом году было зарегистрировано ООО «Хктех». Генеральным директором с момента основания является Александр Хмелев, который также владеет 50% долей в компании. Вторым учредителем с равной долей выступает Степан Копытов.

Тем не менее ни одна из вновь зарегистрированных компаний пока не представила на рынок своих роботов.

За последний год крупнейшие производители робототехники — ООО «Роботех» и ООО «Промобот» улучшили свои финансовые показатели, тогда как ООО «Меридиан», напротив, снизило выручку.

Выручка компании «Меридиан» сократилась с 2,5 млрд руб. в 2023 году до 2,3 млрд руб. по итогам 2024 года. Чистая прибыль также снизилась с 468,6 млн руб. до 62,5 млн руб. Стоит отметить, что в 2023 году по сравнению с 2022-м чистая прибыль компании выросла в пять раз. ООО «Меридиан» разрабатывает, производит и интегрирует промышленное оборудование, специализирующееся на автоматизации производств, цифровой маркировке и инспекции посредством технического зрения. Согласно данным базы Rusprofile, компания была зарегистрирована в 2005 году. Владельцами являются ООО «Меридиан Глобал» (75%), предприниматели Алексей Филиппов (23,04%) и Юлия Филиппова (1,96%).

Пермское ООО «Роботех» в 2024 году увеличило выручку на 44%, до 383,8 млн против 265,9 млн руб. годом ранее. При этом чистая прибыль компании выросла на 50,8%: с 67,4 млн руб. в 2023-м до 101,7 млн руб. в 2024-м. Основной владелец ООО «Роботех» Евгений Пошвин объяснял рост финансовых показателей увеличением доли проектов по интеграции автоматизированных систем. ООО «Роботех» основано в 2019 году. Компания занимается производством промышленных многофункциональных роботов и трех моделей 3D-принтеров для предприятий металлургической промышленности под брендом Robotech. Кроме этого, «Роботех» реализует проекты по автоматизации производства. Основным учредителем ООО является бывший вице-президент ГК «Новомет» Евгений Пошвин — он владеет 75% долей компании.

Пермский разработчик робототехники «Промобот» также увеличил выручку на 23,3%, до 271,5 млн руб. (в 2023-м — 220,1 млн руб.). При этом чистая прибыль общества выросла в 6,7 раза, до 24,3 млн руб. (годом ранее — 3,6 млн руб.). Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми, является резидентом технопарка Morion Digital и «Сколково». Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы работают в 44 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

Стоит отметить, что ранее «Промобот» специализировался на производстве сервисных роботов.

«Для компании „Промобот“ промышленная робототехника действительно представляет собой новое направление. До 2022 года мы не могли заниматься этой сферой, так как рынок был насыщен иностранными решениями. Однако в 2022 году многие из них внезапно покинули оте­чественный рынок, что открыло нам возможность начать производство промышленных роботов. Кроме того, Министерство промышленности и торговли и президент Российской Федерации поставили перед отраслью амбициозную задачу по развитию промышленной робототехники в стране»,— рассказал генеральный директор компании «Промобот» Максим Чугунов.

Он отметил, что компания смогла перенаправить производственный потенциал, опыт и команду в новую и перспективную нишу. В начале этого года на базе компании «Промобот» первым в России был запущен Центр развития промышленной робототехники.

Как пояснил Максим Чугунов, Центр развития промышленной робототехники компании «Промобот» — это специальное подразделение, организованное в рамках федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» для осуществления нацпроекта «Средства производства и автоматизации». Цель подразделения — способствовать вхождению России в топ-25 мировых лидеров по плотности роботизации согласно поручению президента.

«Задачи центра охватывают технологический аудит предприятий, разработку специализированных робототехнических решений, внедрение и обслуживание роботизированных комплексов, а также подготовку квалифицированных кадров для эффективной эксплуатации современной техники»,— уточнил гендиректор компании.

На данный момент компания «Промобот» выводит на рынок коллаборативного робота Promobot M13. «Этот робот стал первым коботом, зарегистрированным в реестре 719 Минпромторга, и обладает высокой степенью локализации. Кроме того, мы активно работаем над проектами в сфере образовательных роботов. Роботехнический комплекс Promobot MEdu уже внедряется в учебные заведения Пермского региона и по всей стране, что поможет подготовить необходимое количество специалистов в данной области»,— рассказал Максим Чугунов. Благодаря вхождению в реестр Минпромторга отечественные предприятия могут вернуть не менее 50% от его стоимости.

Коллаборативные роботы могут применяться в машиностроении, металлургии, приборостроении, а также использоваться в пищевой, химической и фармацевтической промышленности.

Как отметил Максим Чугунов, сегодня спрос на промышленных роботов значительно превышает возможности производства. Так, сейчас мощности компании позволяют производить не менее 180 роботов в год. Как пояснил эксперт, для того чтобы войти в список стран-лидеров по роботизации производства, необходимо выпускать не менее 16 тыс. роботов ежегодно. «Мы осознаем, как достичь этого объема, и активно работаем над организацией сбыта в этом направлении, что позволит нам увеличить производственные мощности»,— говорит господин Чугунов.

Производители роботов сегодня чувствуют конкуренцию со стороны Китая. «При этом конкурировать с российскими производителями мы не стремимся. Опираясь на отечественный промышленный потенциал, мы выбрали стратегию кооперации вместо конкуренции. Легко заявить о намерении осуществлять полный цикл производства — от программного обеспечения до редукторов, но гораздо эффективнее сосредоточиться на конкретных задачах. Мы активно сотрудничаем с производителями из Челябинской области, Санкт-Петербурга и Татарстана в области разработки, стремясь таким образом сформировать отрасль. Ведь гораздо продуктивнее, когда десять инженеров работают над одной задачей, чем когда десять инженеров работают над десятью задачами»,— уверен гендиректор «Промобота».

В компании «Роботех» также фиксируют устойчивый рост как количества заказов, так и осознанности запросов со стороны промышленных предприятий России и стран СНГ. «Современное производство требует не просто отдельных роботов, а комплексные технологические решения, точно адаптированные под конкретные производственные процессы. Основные потребности рынка сосредоточены в области повышения производительности, обеспечения стабильного качества и автоматизации контроля. В ответ на эти запросы мы концентрируемся на интеграции передовых технологий в наши продукты. Ключевое направление — это активное внедрение систем технического зрения и алгоритмов искусственного интеллекта»,— рассказала замдиректора «Роботеха» Ирина Насырова.

У компании также есть успешный практический опыт внедрения робототехнических решений на предприятиях края. Так, «Роботех» наладил роботизированные процессы в таких компаниях, как «ПеллетПром», «Лаб Индастриз». Госпожа Насырова считает, что текущее отставание Пермского края в статистике — это не отсутствие возможностей, а скорее резерв для будущего роста. «Стимулирование спроса на роботизацию со стороны ключевых промышленных предприятий края, подкрепленное местными компетенциями в области внедрения и адаптации сложных систем, является главным фактором, который может вывести регион в число лидеров в среднесрочной перспективе»,— уверена эксперт.

Ирина Насырова подчеркивает: несмотря на то что регион сегодня не входит в топ-10 регионов по уровню роботизации, у Прикамья есть значительный и пока не реализованный потенциал для роста. «Он обусловлен, прежде всего, характером местной промышленности. Именно здесь сосредоточены предприятия машиностроительного кластера («ОДК — Пермские моторы», «Протон-ПМ», «Мотовилихинские заводы» и другие), химической промышленности и нефтегазопереработки, где традиционно высоки требования к точности, качеству и сложности производимой продукции. Эти отрасли являются перспективными для внедрения роботизированных комплексов для таких операций, как обслуживание станков (загрузка/выгрузка), сварка, сборка и нанесение покрытий»,— рассказала замдиректора «Роботеха».

Она отметила, что в Перми последние несколько лет за счет концентрации промышленных предприятий и при поддержке краевых властей развивается робототехнический кластер. «Мы уверены, что Перми вполне по силам со временем стать одним из главных центров компетенций в сфере роботизации и автоматизации производства»,— подчеркнула госпожа Насырова.

Замдиректора Центра инвестиционного анализа ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Сергей Лозинский также отмечает, что в Пермском крае действительно сложилось сочетание факторов и условий, способствующих формированию сильного центра компетенций российского уровня в сфере робототехники и автоматизации промышленного производства, включая наличие компаний-производителей робототехники, автоматизированного производственного оборудования, компаний, осуществляющих инжиниринговую деятельность и интеграцию робототехнического и автоматизированного оборудования.

«Эти компетенции поддерживаются спросом со стороны мощного и диверсифицированного промышленного комплекса Пермского края, а также наличием одного из наиболее сильных региональных политехнических университетов в статусе национального исследовательского. При этом компания „Промобот“ является одним из первых производителей роботов в России, за время своей деятельности существенно расширившим свой масштаб и свои возможности. Сочетание этих факторов делает совершенно обоснованным создание одного из межрегиональных центров развития промышленной робототехники в Пермском крае»,— говорит господин Лозинский.

Он считает, что перспективы рынка для пермских компаний являются благоприятными, учитывая, что рынок робототехники в России является растущим, в то время как текущий масштаб отечественного производства пока довольно скромен. «Государство будет отдавать приоритет роботам российского производства, поэтому у компаний-лидеров есть хорошее окно возможностей для значительного увеличения продаж, особенно с учетом того, что линейка роботов, производимых в Пермском крае, разнообразна и подходит для разных отраслей, не только промышленных»,— уверен эксперт.

По мнению ученого ВШЭ, государство в лице Минпромторга делает большую ставку на центры промышленной робототехники, ожидая от них значительного вклада в расширение спроса на роботов со стороны промышленных предприятий, за счет обучения специалистов, аудита возможностей для роботизации и так далее. «Поэтому в Пермском крае и соседних регионах у такого центра будет большой масштаб задач для реализации»,— убежден Сергей Лозинский.

Ирина Суханова