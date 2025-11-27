Бабушка из Сызрани попросила главу СКР разобраться с делом ее внука, пострадавшего в ДТП

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ДТП в Сызрани. Поводом для этого стало обращение в ведомство пожилой горожанки, 17-летний внук которой пострадал в аварии. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В октябре 2024 года на нерегулируемом переходе парня сбила автомобилистка. Пострадавшего госпитализировали, он долго лечился и проходил продолжительную реабилитацию.

По этому факту региональное СУ СКР возбудило уголовное дело. Однако предполагаемая виновница аварии до сих пор не привлечена к ответственности за происшествие.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Самарской области Михаилу Ламонову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.

