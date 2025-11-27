Тамбов стал городом с достаточно высоким качеством жизни

По итогам 2025 года Тамбов признан городом с достаточно высоким качеством жизни. Муниципалитет занял 42-е место из 50-ти с показателем 59,1 балла. Это следует из результатов исследования Финансового университета при правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» в Тамбове

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» в Тамбове

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В частности, Тамбов является одним из лидеров в части создания наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса. Город также отличается минимальной социальной напряженностью. Отмечается, что в Тамбове сохраняется стабильность постоянного населения — большая часть его жителей не рассматривает возможность переезда.

В то же время основной проблемой города, с которой сталкивается население, является невысокий уровень материального положения, характеризующийся сниженной потребительской активностью. Также жители Тамбова не удовлетворены качеством услуг ЖКХ, доступностью культурных ценностей, наличием возможностей для самореализации и условиями ведения бизнеса, которые тем не менее признаны одними из лучших в России. Наименее острой проблемой в муниципалитете стало состояние дорог.

В других городах Черноземья — в Белгороде, Курске, Воронеже, Орле и Липецке — исследование качества жизни не проводилось. Также в перечень оцениваемых не вошли Брянск и присоединенные территории. Лучшими городами по качеству жизни, согласно исследованию, признаны Москва, Севастополь и Грозный.

Расчет индекса осуществляется на основе комплексного подхода, включающего данные социологического мониторинга, официальной статистики и других источников информации (уровень заработных плат, стоимость недвижимости и так далее). Анализ состояния городской среды учитывает в том числе уровень неудовлетворенности населения различными аспектами жизни. Существенным критерием при этом выступает готовность жителей города к переезду в другой муниципалитет «в поисках лучшей жизни». При расчете индекса качества жизни некоторым показателям присваивались повышенные весовые коэффициенты, а именно уровню материального благосостояния и доступности жилья, качеству медицинского обслуживания, а также состоянию экологической среды (качеству воздуха и воды и системе обращения с отходами).

Кабира Гасанова