Его НИОКР — другим наука

Доходы от проведения научных исследований для промышленности в 2024 году составляли до 40% бюджетов пермских вузов. Кроме дополнительного финансирования вузы получают и другие преимущества от сотрудничества с производственниками — совместные научные публикации, возможности для проверки научных гипотез на практике и обучения студентов прикладным навыкам. Среди основных проблем развития взаимодействия между университетами и предприятиями эксперты называют отсутствие «общего языка», бюрократические и юридические сложности оформления совместных проектов. Улучшить ситуацию может углубление диалога между вузами и предприятиями, а также софинансирование и гранты из краевого бюджета.

Проведение исследований для промышленных предприятий — один из значимых источников доходов для региональных вузов. Лидером по объему средств, привлеченных на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКТР) традиционно является Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Согласно отчету, опубликованному на сайте ПНИПУ, вуз в 2024 году выполнил НИОКТР на 2,3 млрд руб., что на 30% больше, чем в 2023 году. При этом большая часть этой суммы (2,1 млрд руб.) — внебюджетные средства.

По словам проректора по науке и инновациям ПНИПУ Алексея Швейкина, доходы полученные за счет проведения НИОКТР и научно-технических услуг (НТУ) в 2024 году составили 40,2% от общего объема доходов университета. Как отмечает проректор, университет стал более привлекательным для финансирования внебюджетных проектов и привлечения средств от бизнеса за счет создания и модернизации научных центров и лабораторий, отвечающих современным требованиям, внедрения новых технологий и подходов.

Крупнейшие заказчики пермского политеха — группа компаний «ЛУКОЙЛ» и АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». По заказам нефтяников университет в 2024 году выполнял НИОКТР и НТУ по 46 договорам объемом более 1,2 млрд руб. А по заказу компаний, входящих в АО «ОДК», выполнялись работы по 24 договорам НИОКТР и НТУ на сумму более 300 млн руб.

Как рассказал Алексей Швейкин, университет признан центром компетенций ОДК по трем направлениям: композиционные материалы для современных авиационных двигателей, конструкционные решения в акустике, разработка систем управления авиационными двигателями. Центр инженерных разработок «Низкоуглеродные энергетические установки», созданный на базе ПНИПУ, разработал в интересах АО «ОДК» конструкторскую документацию на комплектующие изделия линейки энергетических установок электрохимической генерации на топливных элементах до 1000 кВт.

«Вместе с ПАО „ЛУКОЙЛ“ университет разрабатывает уникальное программное обеспечение для цифровизации месторождений, системы наклонного и горизонтального бурения, в том числе на морском шельфе. Вуз участвует в строительстве уникального для России инженерно-научного полигона SLIM Well. Здесь инженеры-нефтяники будут повышать квалификацию и заниматься научными исследованиями»,— добавил Алексей Швейкин.

Кроме того, ПНИПУ является учредителем 14 малых инновационных предприятий (МИП). «МИПы университета наряду с внутренними подразделениями университета, такими как научно-образовательный центр „Авиационные композитные технологии“ и научно-образовательный центр „Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений“, стали одним из ключевых каналов коммерциализации разработок университета, осуществляя передачу разработанных технологий и технологического оборудования на основании прямых либо лицензионных продаж, а также путем опытного и мелкосерийного производства изделий с использованием собственных технологий и оборудования пермского политеха»,— поделился проректор.

Второй в регионе вуз по объемам привлеченных средств на НИОКР — Пермский государственный национальный исследовательский университет. Как сообщили в пресс-службе вуза со ссылкой на начальника управления научной и инновационной деятельности ПГНИУ Андрея Ветрова, доля «научных» доходов в бюджете вуза в 2024 году составила 16,3%. За прошедший год университет смог привлечь около 545 млн руб. на выполнение НИР и НИОКР, в том числе более 250 млн руб. за счет средств организаций реального сектора экономики в рамках выполнения хозяйственных договоров на НИОКР.

По словам Андрея Ветрова, наиболее крупные заказчики университета в 2024 году — ПАО «Уралкалий», АО «Верхнекамская калийная компания», нефтепроводная компания «Транснефть», ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», Магнитогорский металлургический завод и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Ученые проводили исследования по экологической безопасности, археологии, фотонике, микроэлектронике и приборостроению, а также по химии и созданию новых материалов.

Пермская государственная фармацевтическая академия (ПГФА), согласно данным на сайте вуза, в 2024 году выполнила НИОКР на 51,3 млн руб. Это значительно больше, чем академия заработала годом ранее — 39,8 млн руб. Сколько из этих средств приходится на внебюджетные источники — в отчетах не указано. Основными производственными партнерами ПГФА являются ФГУП НПО «Биомед» и АО «Медисорб». Совместно с этими предприятиями были созданы учебно-научно-производственные комплексы, где проводятся совместные научно-исследовательские работы по созданию новых лекарств и технологий их производства.

Пермский государственный аграрно-технологический университет (ПГАТУ), наоборот, уменьшил доходы от НИОКР в сравнении с 2023 годом. Как указано в отчетах на сайте вуза, объем финансирования НИОКР сократился с 76,9 млн руб. в 2023 году до 52,4 млн руб. в 2024-м. Финансирование из внешних источников снизилось с 58,1 до 44,1 млн руб. В 2024 году доля доходов от выполнения НИОКР в общем объеме доходов ПГАТУ составила 7,17%. В пресс-службе университета сокращение финансирования связывают с завершением в 2023 году крупного проекта по гранту Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края на создание тепличного комплекса по выращиванию посадочного материала хвойных пород с закрытой корневой системой.

Как рассказали в пресс-службе вуза, за счет хоздоговоров и услуг университет в 2024 году получил 23,4 млн руб. Наиболее крупные заказчики НИОКР — АНО «Пермский НОЦ» (НОЦ «Рациональное недропользование»), филиал «Азот» АО «Объединенная химическая компания „Уралхим“» (Березники), филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“» (Пермь), ООО «Терминал-Лысьва», ООО «Карельские минералы», Центральный парк развлечений имени Горького (Пермь), ООО «Антар» и ООО «Органик сад». «Заказчиками выступили не только агропредприятия, но и организации различной формы собственности по различным направлениям деятельности: биоразнообразие и экология прилегающих территорий, разработка новых видов удобрений и кормов, химические технологии, орнитология, разработка систем производства кормов и геоинформационных систем»,— пояснили в ПГАТУ.

В Пермском государственном медицинском университете имени академика Е. А. Вагнера доходы от НИОКР за год тоже сократились, но несущественно — с 25,1 млн руб. в 2023 году до 24,8 млн руб. в 2024-м. Это 2,35% общих доходов университета.

Взаимовыгодное сотрудничество Эксперты полагают, что сотрудничество вузов и предприятий может быть взаимовыгодным и эффективным. «Если говорить о новых материалах, методах контроля качества, решениях в области промышленной экологии, то предприятия, сотрудничая с вузами, получают доступ к уникальным компетенциям и свежим научным идеям, позволяющим выполнять конкретные производственные задачи»,— считает руководитель магистерской программы «Цифровое государство» в ПГНИУ, депутат Законодательного собрания Пермского края, кандидат экономических наук Сергей Исаев.

Университеты же, по словам эксперта, могут привлечь внебюджетное финансирование для развития научной инфраструктуры: лабораторий, испытательных стендов, вычислительных мощностей. «Работа с реальными промышленными задачами позволяет вузам готовить востребованных на рынке специалистов, повышая процент трудоустройства выпускников. А публикации, выпускные и диссертационные работы преподавателей и студентов, основанные на реальных, а не гипотетических задачах, укрепляют позиции вузов в ведущих рейтингах»,— добавил депутат.

Декан экономического факультета ПГНИУ, доктор экономических наук Татьяна Миролюбова считает, что сотрудничество с промышленниками дает вузам возможность протестировать научные результаты, полученные в лабораторных исследованиях, для решения конкретных производственных задач. «Бизнес же получает возможность использовать более широкие исследовательские компетенции, не ограничиваясь исключительно компетенциями своих сотрудников»,— добавляет профессор.

В пресс-службе ПГАТУ отмечают, что сотрудничество университета с предприятиями в рамках НИОКР «несет в себе множество преимуществ, выходящих далеко за рамки прямой финансовой выгоды». К примеру, ученые получают возможность проведения экспериментов и тестирования научных разработок в реальных производственных условиях, что дает возможность оценить эффективность и применимость этих разработок. Кроме того, предприятия могут предоставить доступ к уникальному оборудованию, производственным линиям и технологиям, а также к данным, недоступным в открытых источниках.

«Предприятия часто сталкиваются с уникальными и сложными проблемами, которые могут стать основой для новых научных исследований. Таким образом, запросы предприятий могут являться основой для исследования новых, перспективных направлений, которые ранее не были приоритетными. Результаты совместных НИОКР могут стать основой для организации новых инновационных предприятий, которые будут развиваться на базе вуза и предприятия»,— отмечают в ПГАТУ. Кроме того, в вузе считают, что преподаватели, участвуя в НИОКР, могут углублять свои знания в практических областях, получать новый опыт и быть в курсе последних тенденций в индустрии. А результаты НИОКР могут являться основой для подготовки докладов на научно-практических конференциях и публикаций результатов научных исследований, повышая таким образом публикационную активность университета.

Проректор по науке и инновациям ПНИПУ Алексей Швейкин также отмечает, что сотрудничество с такими крупными предприятиями, как ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «ОДК», предоставляет университету не только экономические преимущества. «Исследования и разработки по задачам партнеров приводят к совместным публикациям, общему участию в конференциях, что укрепляет научно-технологический статус университета. А реальные проекты позволяют студентам получить опыт работы, развивать прикладные навыки и лучше подготовиться к профессиональной деятельности»,— поделился проректор.

В пресс-службе «ЛУКОЙЛ-Пермь» рассказали, что внедрение на производство разработок пермского политеха повышает эффективность работы. Так, использование цифрового мониторинга «позволяет оперативно прогнозировать и оценивать производительность месторождений без остановки скважин, что повышает рентабельность нефтедобычи». «Использование этого программного обеспечения сокращает время на подготовку экспертизы геолого-гидродинамических моделей с 65 до пяти дней»,— отмечают в компании.

Нефтяники пользуются также совместными разработками сотрудников предприятия и НОЦ «Геология и разработка месторождений нефти и газа» — мобильным приложением обходчика и автоматической диспетчерской службой. «Мобильное приложение обходчика стало настоящим помощником оператора в ежедневной работе. Он заносит все данные о работе оборудования не в блокнот, а в телефон, и они сразу же, прямо со скважины, „улетают“ мастеру, технологу, выгружаются для последующей обработки. Приложение позволяет выстроить логистику маршрутов, сократить бумажный документооборот и сэкономить время. При необходимости в течение дня можно выдать оператору внеплановое задание, так как он всегда на связи. Автоматическая диспетчерская служба помогает отследить весь цикл прохождения заявки на предприятии — от поступления до контроля исполнения. Все заявки у диспетчера как на ладони: он может видеть, на каком этапе реализации находится то или иное задание»,— рассказали в пресс-службе «ЛУКОЙЛ-Пермь».

В поисках общего языка Несмотря на позитивные примеры сотрудничества, организации, занимающиеся научными исследованиями в Прикамье, не спешат кооперироваться. По данным Пермьстата, 80,5% от общего объема расходов на научную деятельность организаций Пермского края в 2024 году (40 млрд руб.) осваивались самостоятельно. А основным источником финансирования научных исследований и разработок остаются бюджетные средства. На их долю приходилось 60,3% в сумме внутренних затрат за 2024 год.

Эксперты считают, что такая ситуация сложилась из-за отсутствия «общего языка» между учеными и промышленниками. «Зачастую ученые при проведении своих исследований не ориентируются на потребности бизнеса, а исходят из собственного научного интереса и видения. Возникает разрыв между спросом и предложением: ученые ведут исследования по одним темам, а бизнес имеет запрос на другие. Кроме того, отсутствует устойчивый диалог между учеными и представителями бизнеса по поводу проблем и задач, возникающих в производственных процессах. Ученые не всегда знают, какие реальные производственные задачи решает то или иное предприятие»,— отмечает Татьяна Миролюбова.

«Ученые в вузах и инженеры и управленцы на предприятиях говорят на разных языках. Первые — на языке научных категорий и публикаций, вторые — на языке технико-экономических показателей и бизнес-моделей»,— соглашается Сергей Исаев. По его словам, «нередко возникает ситуация, когда академические коллективы предлагают решения, которые научно безупречны, но экономически нецелесообразны или технологически сложно внедряемы в действующее производство». «Предприятиям нужны не столько прорывные статьи, сколько технологии, работающие здесь и сейчас»,— считает депутат.

Кроме того, по его словам, у ученых и промышленников не совпадают горизонты планирования. «Бизнес живет в кварталах и годах, а полноценная научная школа и серьезное исследование требуют многих лет. Вузам сложно подстраиваться под сиюминутные запросы, а бизнесу — ждать открытий в фундаментальной науке»,— отмечает Сергей Исаев. Он полагает, что пермские университеты не умеют «продавать себя»: «Многие связи вузов с предприятиями являются исторически сложившимися, и это замечательно. Но мы не видим бурного роста новых заказов на разработки, технологии, особенно из других регионов, в том числе в силу некоторой пассивности исследовательских коллективов и ответственных структур».

Сотрудничество усложняют также формальные и юридические аспекты. «Ключевые НИОКР, определяющие конкурентное преимущество предприятия, часто связаны со специальными режимами охраны интеллектуальной собственности. Передача таких исследований на сторону, даже в проверенный вуз, всегда сопряжена с рисками утечки информации и потери контроля над интеллектуальной собственностью. Кроме того, заключение договоров с вузами часто связано с длительными процедурами госзакупок, согласований, строгой отчетностью по статьям расходов. А для бизнеса, особенно в условиях быстроменяющейся рыночной конъюнктуры, скорость и гибкость имеют критическое значение. Зачастую проще и быстрее провести исследовательскую работу силами своей штатной R&D-структуры»,— поясняет Сергей Исаев.

В ПГАТУ выделяют несколько сложностей в сотрудничестве с организациями реального сектора экономики: разрыв в целях и мотивации сотрудничающих организаций, небыстрый процесс административных процедур в университете, отсутствие готовности бизнеса финансировать исследования с непредсказуемым результатом на первых этапах исследований, быстрое устаревание оборудования и материально-технической базы университета, «утечку мозгов» из университета на предприятия.

По словам Сергея Исаева, существующая модель самостоятельного освоения говорит о зрелости региональной промышленности, но одновременно указывает на наличие системных проблем в кооперационной цепи «наука — производство». Решение этих проблем эксперты связывают с развитием диалога между представителями науки и производства. «Наши предприятия зачастую не знают, какие возможности проведения научных исследований имеются в наших университетах. Полагаю, что требуется более тесное взаимодействие, встречи, обмен информацией»,— утверждает Татьяна Миролюбова.

Сергей Исаев предлагает «поощрять создание новых форм реализации учебных программ, когда сотрудники предприятий читают лекции в вузах, а преподаватели и ученые проходят стажировки на производствах». Еще один вариант усиления сотрудничества — развитие гибких форм кооперации. «Вузам нужно активнее создавать и поддерживать инжиниринговые центры, центры коллективного пользования, отраслевые центры компетенций. Это структуры, которые работают по правилам, близким к бизнесу, но с опорой на научный потенциал университета. Для этого вузам необходимо не только приобретать оборудование, но и выстраивать систему продаж услуг подобных структур, привлекая внешних специалистов»,— считает депутат.

Он добавил, что краевые власти могут стимулировать кооперацию между учеными и производственниками, предоставляя из регионального бюджета софинансирование или гранты на совместные проекты вузов и предприятий (особенно средних и малых). «Это снизит риски для бизнеса, устранит взаимное недоверие и даст стимул к сотрудничеству»,— полагает эксперт.

Константин Кадочников