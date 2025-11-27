Дело ульяновских разбойников передано в суд

В Железнодорожном районе завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых участников организованной группы, обвиняемых в серии разбойных нападений, сообщило в четверг следственное управление СКР.

В сообщении СУ СКР отмечается, что после утверждения обвинительного заключения в Ульяновске направлено в суд уголовное дело пятерых участников ОПГ, обвиняемых в серии разбойных нападений (ч.4 ст.162 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

По данным следствия, в период с августа по декабрь 2023 года пятеро членов организованной группы обманным путем заманивали потерпевших в подъезды домов на ул. Кольцевой, где нападали на них, избивали и похищали денежные средства.

Всего следствием установлены пять эпизодов разбоя с общим ущербом более 840 тыс. руб.

В целях возмещения ущерба по ходатайству следователя был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 1,2 млн руб. Трое самых активных участников ОПГ по ходатайству следователя решением суда заключены под стражу.

Андрей Васильев, Ульяновск