В Оренбуржье за сутки избраны главы 4 муниципалитетов

Руководители четырех муниципальных образований назначены в Оренбургской области. Об этом сообщает министерство региональной политики.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В частности, главой Октябрьского района Оренбургской области избран Андрей Ларшин, который руководит муниципальным образованием с 2020 года. Главой администрации Северного района региона стал Михаил Журкин, который столько же работает на посту.

Также Беляевский район Оренбуржья возглавил Юрий Михалев, ранее руководивший муниципалитетом в статусе временно исполняющего обязанности. А главой Курманаевского района избран Василий Саулин. Он занимает пост руководителя муниципального образования с ноября 2020 года.

Георгий Портнов