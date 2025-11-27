Работник сломал ребра на плавкране в районе Черниговской набережной

В Нижнем Новгороде 60-летний крановщик ООО «Стройновация» получил тяжелые травмы во время работы на плавучем кране в районе Черниговской набережной. Он сломал несколько ребер, рассказали в региональной госинспекции труда.

По данным ведомства, несчастный случай произошел около трех часов ночи 22 ноября. При спуске якоря трос соскочил с трубы и задел крановщика, рабочий упал и ударился ребрами о крышку люка на палубе.

Гострудинспекция начала расследование. Работников, отвечающих за охрану труда в организации, привлекут к ответственности.

Елена Ковалева