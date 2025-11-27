Объем выданных автокредитов в Челябинской области упал за год на 41,7%

За январь-октябрь 2025 года банки выдали жителям Челябинской области автокредиты на общую сумму 33,2 млрд руб. Это на 41,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране объем одобренных займов на покупку машины составил 1,2 трлн руб. За год показатель упал на 37,6%. Самую серьезную динамику сокращения общей суммы выданных автокредитов продемонстрировали Ростовская (-45%) и Московская (-42,9%) области, Москва (-41,9%), Челябинская область и Санкт-Петербург (-41,3%). Наибольший объем одобренных займов был отмечен в Москве (113,5 млрд руб.), Московской области (99,9 млрд руб.), Санкт-Петербурге (68,5 млрд руб.), Республике Татарстан (60,8 млрд руб.) и Краснодарском крае (60,4 млрд руб.).

Виталина Ярховска