Двое пензенских подростков пойдут под суд за поджог трех вышек сотовой связи

Суд рассмотрит в отношении двух подростков 15 и 16 лет из Пензенской области уголовное дело по факту поджога вышек сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В зависимости от роли и степени участия каждого несовершеннолетним вменяют совершение теракта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и отмывание денежных средств (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Свою вину фигуранты не признали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный окружной военный суд на рассмотрение.

Как утверждает следствие, спецслужбы иностранного государства в период до октября прошлого года вступили в сговор с 15-летним фигурантом с целью совершения теракта. В преступлении он решил задействовать своего 16-летнего друга. С октября по ноябрь того же года неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проинформировало несовершеннолетних о местоположении вышек сотовой связи в Пензе, которые тем предстояло поджечь. В итоге фигуранты совершили теракт на трех таких объектах.

За преступления подростки получили цифровую валюту эквивалентом 12,49 тыс. руб. Старший из них осуществил финансовые операции с криптовалютой по переводу ее в рубли. Причиненный операторам сотовой связи ущерб оценен на сумму свыше 545 тыс. руб. Фигурантов задержали сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

