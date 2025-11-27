В Башкирии выплатили долг по зарплате после вмешательства прокуратуры

В Белокатайском районе после вмешательства прокуратуры уволенным работникам ООО «Регионторгпром» выплатили долги по зарплате, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что четверо сотрудников работали в компании с мая 2024 года по январь этого года. После их увольнения им не произвели расчет, задолженность составила более 450 тыс. руб.

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По инициативе прокуратуры руководителя компании привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства (чч. 4, 6 ст. 5.27 КоАП РФ), в его адрес внесли представление.

Благодаря принятым мерам долги по зарплате полностью погашены, отметили в прокуратуре.

ООО «Регионторгпром» зарегистрировано в селе Новобелокатай Белокатайского района в сентябре 2021 года. Компания занимается распиловкой и строганием древесины. Владельцами являются Камилла, Ильдар и Аскар Мухутдиновы. В 2024 году выручка составила 26,2 млн руб., убыток равнялся 391 тыс. руб.

Майя Иванова