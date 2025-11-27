В регионах Сибири ожидается резкое похолодание и шквалистый ветер

На территории регионов Сибири прогнозируется резкое похолодание. В Республике Хакасия 27 и 28 ноября ожидается усиление ветра до 20 м/с, а также осадки в виде снега. Температура воздуха опустится ниже 10 градусов, сообщает ГУ МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирской и Томской областях днем 28 ноября температура воздуха опустится до -20 градусов, во второй половине — до -25 градусов. Днем 29 и 30 ноября в регионе синоптики прогнозируют похолодание до -23 градусов, ночью температура воздуха опустится до -27 градусов, местами до -33 градусов.

В Кузбассе днем 28 ноября ожидается до -12 градусов, начиная с 29 ноября похолодает до -20… -25 градусов. В Алтайском крае и Республике Алтай снижение температуры воздуха прогнозируется аналогично с 29 ноября до -15 градусов, местами до -20 градусов.

Александра Стрелкова