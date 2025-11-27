В Удмуртии выявили незаконную вырубку леса у горнолыжного комплекса «Чекерил»

Прокуратура Удмуртии подтвердила факт незаконной рубки деревьев на территории, прилегающей к горнолыжному комплексу «Чекерил». Проверка была инициирована по запросу местных жителей, пишет «Сусанин».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Удмуртская природоохранная межрайонная прокуратура совместно со специалистами «Завьяловского лесничества» обследовала участок между СНТ «Механизатор» и спортивным комплексом «Чекерил», где были зафиксированы факты вырубки деревьев.

Земельный участок не относится к землям лесного фонда и находится в неразграниченной государственной собственности. По данным специалистов, было срублено 64 дерева, объем древесины составил 7,59 куб. м, а причиненный ущерб оценен в 33,5 тыс. руб.

Полиция Завьяловского района проводит процессуальную проверку для установления обстоятельств и виновных лиц. Информация о вырубке направлена в прокуратуру Завьяловского района.

Анастасия Лопатина