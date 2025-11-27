В Челябинской области приняли закон о повышении транспортного налога

Законодательное собрание Челябинской области утвердило сразу в трех чтениях законопроект о повышении транспортного налога для легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов. Планируется, что объем дополнительных поступлений в бюджет региона составит порядка 740 млн руб. Платить по новым ставкам жители региона начнут с 2027 года. Корректировку ставок на заседании 27 ноября поддержали 42 депутата челябинского заксобрания, шесть проголосовали против.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов в выступлении перед депутатами отметил, что транспортный налог в регионе не повышался с 2019 года и является «одним из самых низких среди регионов России».

Согласно корректировкам, для легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил ставка увеличится с 5,16 до 10 руб. за силу, 101-150 л. с. — с 13,4 до 27 руб. По словам Андрея Ксензова, предварительно, за счет увеличения транспортного налога на «легковушки» в бюджет региона поступит не менее 710 млн руб.

Повышение ставок также затронет мотоциклы и мотороллеры. Для транспортного средства мощностью до 20 лошадиных сил налог увеличится с 3,08 до 10 руб., а от 21 до 36 л. с.— с 5,16 до 20 руб. за силу. Дополнительные доходы в дорожный фонд с двухколесного транспорта составят 1,2 млн руб.

Льготная ставка для физических лиц, владеющих грузовым автомобилем старше десяти лет и мощностью до 150 лошадиных сил, сохранится. Однако ее размер вырастет с 60% до 80% от базового тарифа. Сумма дополнительных отчислений от грузовиков составит около 30 млн руб.

Против увеличения транспортного налога в регионе проголосовали члены партийной фракции «Справедливая Россия — за правду».

«Сегодня с автомобилистов что только не пытаются получить: и транспортный налог, и топливный акциз, и постоянно растущие страховые платежи. Автомобиль снова становится роскошью, потому что ездить на нем становится дорого. Мы полагаем, что нужно вообще уходить от транспортного налога. Сегодня фактически происходит двойное налогообложение, когда за одно и то же берется и в транспортном налоге, и в акцизе»,— высказался руководитель фракции Василий Швецов.

По мнению депутата, более справедливой была бы схема, при которой граждане платили за интенсивность использования транспорта, а не за сам факт владения имуществом. «Сейчас одинаково платят и те, кто проводит целый день за рулем, и те, кто выезжает несколько раз в год. Именно топливный акциз — это более прогрессивная система. Доход от него в региональный бюджет уже перекрыл поступления от транспортного налога в пять-десять раз»,— отметил Василий Швецов. В заключение он сказал, что для отмены транспортного налога необходима общая позиция большинства регионов по этому вопросу.

Заместитель председателя фракции ЛДПР Виталий Пашин уточнил у Андрея Ксензова, куда пойдут полученные от транспортного налога доходы. «Эти ресурсы дорожного фонда расходуются на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание региональных и местных дорог»,— ответил первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона.

От лица партии «Единая Россия» высказался председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер. «Вообще-то дорогами пользуются даже те, кто ими не пользуется. Скорая помощь к нашим гражданам ездит по дорогам, в супермаркеты продукты доставляют по дорогам. По факту нет ни одного жителя нашей страны, который бы в конечном счете не пользовался теми благами, которые приносит ему транспортная инфраструктура. Тогда давайте со всех граждан взимать налоги, они же пользуются транспортом. Скорую вызвал — заплати. У нас же такого нет, поэтому вопросы справедливости, наверное, вставать не должны»,— сказал Олег Гербер.

Принятый закон вступает в силу 1 января 2026 года. Оплачивать налог по новым ставкам жители региона будут в 2027 году.

Ольга Воробьева