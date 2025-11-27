Саратовская область может войти в эксперимент по запрету реализации вейпов

Саратовская область может стать площадкой для эксперимента по запрету продажи вейпов. Об этом сообщил председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов.

Правительство РФ ранее инициировало законопроект о лицензировании указанного сегмента рынка. Документ уже прошел первое чтение в Госдуме. Саратовская облдума в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению инициировала поправки с предложением включить регион в эксперимент по полному запрету розничной продажи вейпов.

Господин Антонов выразил надежду, что инициатива получит поддержку на федеральном уровне. Эксперимент предлагается распространить на период с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2030 года.

Павел Фролов