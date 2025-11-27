В Саратове депутаты попросили Счетную палату проверить учреждения правительства

В Саратовской областной думе утвердили поручения Счетной палате на 2026 год. Депутаты единогласно поддержали это решение на внеочередном заседании думы.

Депутат Ирина Колесникова («ЕР») сообщила: «В соответствии со ст. 12 регионального закона „О Счетной палате Саратовской области“ дума направляет поручения о проведении контрольных мероприятий. Поручения должны обязательно включить в годовой план».

На думском уровне эту работу организовали так: комитеты областной думы каждый год направляют предложения включить поручения в годовой план Счетной палаты на будущий год. Комитет по бюджету, налогам и собственности их обобщает. Кроме поручений областной думы, в план работы включают предложения губернатора.

О том, какие именно организации проверят в следующем, 2026 году, аудиторы и депутаты на внеочередном заседании не говорили. Эту информацию пока нигде не разместили. Алгоритм такой: дума вносит предложения Счетной палате, там анализируют обращения, решают брать или не брать в работу и только потом на своем сайте публикуют итоговый план.

Депутат Денис Буланов (КПРФ) отметил: «Недавно Счетная палата проверяла Центр развития Саратовской агломерации индустриальных парков, по итогам провели интересное совещание». Он предложил в следующем году проверить все подведомственные организации всех министерств правительства региона.

Ирина Колесникова ответила: «По регламенту можно выступить с таким предложением, для этого нужно обратиться в комитет по бюджету. Соответственно, это решение на комитете, заседании областной думы либо поддержат, либо нет». Сформированные ранее поручения Счетной палате депутаты поддержали единогласно и передали аудиторам.

Татьяна Смирнова