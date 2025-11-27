Доходы бюджета Башкирии к ноябрю превысили 243 млрд рублей

За 10 месяцев в бюджет Башкирии поступило более 243,1 млрд руб., что составляет 75,8% от уточненного плана в 320,7 млрд руб. Ежемесячную отчетность опубликовало министерство финансов республики.

Собственные доходы республики за это время превысили 175,6 млрд руб. (74,1% от годового плана), объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета составил 67,5 млрд руб. (80,5% от плана).

Совокупный объем расходов приблизился к 250 млрд руб. — 71,7% от ожидаемых ассигнований за год.

Таким образом, дефицит бюджета составил к 1 ноября около 6,9 млрд руб. при запроектированных 27,9 млрд руб.

В прошлом году за 10 месяцев доходы были исполнены на 76,6%, расходы — на 78,1% от годового плана. К концу году объем доходов составил около 299,8 млрд руб. (исполнение — 97%), расходы — около 317,9 млрд руб. (97,4% от плана).