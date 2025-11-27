Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Прикамье продажу вейпов запретят с марта 2026 года

На сегодняшнем пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты в двух чтениях поддержали законопроект о запрете на продажу вейпов. Соответствующую инициативу ранее внес губернатор Дмитрий Махонин. 

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Так, с 1 марта следующего года на территории Прикамья будет запрещена розничная продажа электронных приборов, используемых для получения никoтинcoдepжaщeгo или бeзникoтинoвoгo аэрозоля, пара, в том числе электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака, a также их составных частей и элементов.

За нарушение запрета вводятся административные штрафы: для должностных лиц в размере от 15 до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб.