В Уфе возбудили дело по факту избиения школьницы сверстницей

В Уфе возбуждено уголовное дело по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении администрации одной из городских школ, сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Как полагает следствие, 15-летнюю ученицу восьмого класса избила сверстница. Мать пострадавшей обратилась в Следственный комитет.

Следователи оценят действия сотрудников администрации школы по обеспечению безопасности учеников.

По данным Telegram- канала Mash-Batash, инцидент произошел в уфимском интернате №3.

