В Челябинской области выплаты земским тренерам продлили до 2028 года

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области продлили действие программы «Земский тренер» до 31 декабря 2028 года, сообщает пресс-служба заксобрания.

По программе преподаватели со специальным средним профессиональным или высшим образованием, которые трудоустроились в малые города или сельские территории региона, получают единовременную выплату в размере 1 млн руб. Обязательным условием является отработка не менее пяти лет. Также рассчитывать на выплату могут тренеры, вернувшиеся в свой населенный пункт в течение двух лет после получения диплома. Инициировал продление действия закона губернатор Алексей Текслер.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в прошлом году депутаты заксобрания пролонгировали действие выплат до конца 2027 года.

Виталина Ярховска