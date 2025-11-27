Нижегородский РУМО задолжал сотрудникам 95 млн рублей за четыре месяца

В АО «РУМО» выявлена задолженность по заработной плате на сумму около 95 млн руб. Об этом сообщила госинспекция труда в Нижегородской области 27 ноября 2025 года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации, задолженность перед сотрудниками сложилась за август — ноябрь.

В региональной прокуратуре также проводят проверку. По данным надзорного ведомства, предприятие не выплатило вовремя зарплату 439 работникам. После ранее проведенных мероприятий завод погасил долг на сумму более 40 млн руб.

Нижегородский завод «РУМО» специализируется на производстве газомотокомпрессоров, поршневых компрессоров и агрегатов на их базе, среднеоборотных дизельных, газодизельных и газопоршневых двигателей внутреннего сгорания, электростанций на их базе, а также газоперекачивающих агрегатов, их блоков и систем.

Галина Шамберина